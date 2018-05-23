Иво Бобул объявил, что будет баллотироваться в президенты Украины

Певец, народный артист Украины Иво Бобул заявил, что будет баллотироваться на пост президента Украины на грядущих выборах.

Он заявил в эфире телеканала 112 Украина, что у него практически готовы и команда, и предвыборная программа.

"Я решился на этот шаг, потому что страна, в которой мы живем, немножко идет не туда, куда нужно – мы валимся в какую-то пропасть, и нужно остановиться. Для того, чтобы остановиться, нужно иметь команду – команда у меня практически готова, программа готова. Только вот когда начнутся выборы, уже можно будет выйти и проанонсировать политическую платформу, мы все это сделаем- красиво, безболезненно и правильно", - заявил Бобул.

Ведущая уточнила, что, по подсчетам экспертов, на избирательную кампанию необходимо будет потратить около 250 миллионов долларов. Бобул ответил, что деньги он уже начинает собирать.

"Мне нужно поговорить с Трампом, поехать в Штаты и попросить у него помощи. Я думаю, что он поможет, так как у нас общие с ним взгляды!", - заявил певец.

Бобул также поделился, что к нему обращаются олигархи с предложением помочь.

"Они приходят, но просят что-то взамен. Что они просят, меня не устраивает", - посетовал Бобул.

Артист отметил, что работать с олигархами на их условиях не собирается, и, если станет президентом, то применит к ним собственный "рецепт" борьбы.

"Есть один очень хороший способ! Во-первых, собрать всех и сказать, я объявляю амнистию, вы должны вернуть деньги в страну, иначе мы найдем способ сделать вас нищими! Законы должны быть, которые должны работать на людей! Демократия - это не вседозволенность, это какие-то блага, но не вседозволенность", - уверен Бобул.

Ранее Иво Бобул жестко высказался: Украине нужны безграмотные, безголосые и "голожопые" артисты.