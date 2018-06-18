"Меня музыка не отпустит": Иво Бобул высказался о президентстве

Певец, народный артист Украины Иво Бобул, который объявил, что будет баллотироваться в президенты Украины, назвал это заявление шуткой.

Артист в интервью "КП в Украине" признался, что действительно хочет Украину видеть лучше, но в президентское кресло его не отпустит музыка.

"Я сказал, что хочу видеть свою страну лучшей. У меня есть команда - и очень серьезная. Это одна из лучших команд в Украине, но выдавать подробности я пока не имею права", - отметил Бобул.

Он добавил, что готов к грязным кулуарным играм – ведь в шоу-бизнесе тоже приходится сложно.

"Думаете, в искусстве легче? То же самое. Программы везде одинаковые, только суммы другие. Я не боюсь больших денег. Я к ним отношусь как к какой-то необходимости для решения насущных вопросов", - рассказал артист.

Бобул в итоге признался, что его заявление о баллотировании в президенты Украины и высказывания выше были лишь шуткой.

"Ой, ребята. Я вам сказал все, что действительно думаю по этому поводу, но насчет президентства пошутил! Конечно, в политику я не пойду - меня музыка не отпустит", - признался певец.

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