"Визжите как свиньи": Порошенко в Ужгороде впал в истерику под крики "позор"

Петр Порошенко на митинге снова бранился в адрес оппонентов.
Предвыборная поездка экс-президента Петра Порошенко по западной Украине обернулась новым скандалом.
На этот раз бывшего "гаранта" не очень радушно встретили в Ужгороде. На предвыборный митинг Порошенко в областном центре пришли люди с красными воздушными шариками (которые являются сторонниками блогера Анатолия Шария).
Как отмечает ua-reporter.com, оппоненты с первых же минут Порошенко в Ужгороде встретили с свистом и криками "Ганьба".
"Не визжите как свиньи", - сказал Порошенко на очередной крик толпы "Ганьба".
Опубліковано Sabine Murzho Середа, 10 липня 2019 р.
Издание отмечает, что пятый президент также оскорбил ужгородцев, которые отказались его поддержать и свободно показывали открытую неприязнь.
Традиционным стало исполнение Порошенко своеобразных речевок со сцены.
"Вам не место в Украине, в нашей европейской Украине! Вы – плоды малороссии, вы – плоды недороссии, вы – оккупанты у Путина. Позор, Шарию, позор Шарию!", - выкрикивал Порошенко в микрофон.
Ранее в Сваляве Порошенко местные жители выгнали с его предвыборного митинга под крики "Ганьба!".
Напомним, Порошенко со сцены в Каменец-Подольском назвал скандального блогера Анатолия Шария "кремлевским ублюдком", а его сторонников − "выб*ядками".