"Визжите как свиньи": Порошенко в Ужгороде впал в истерику под крики "позор"

Петр Порошенко отличился новыми ругательствами со сцены / Reuters

Предвыборная поездка экс-президента Петра Порошенко по западной Украине обернулась новым скандалом.

На этот раз бывшего "гаранта" не очень радушно встретили в Ужгороде. На предвыборный митинг Порошенко в областном центре пришли люди с красными воздушными шариками (которые являются сторонниками блогера Анатолия Шария).

Как отмечает ua-reporter.com, оппоненты с первых же минут Порошенко в Ужгороде встретили с свистом и криками "Ганьба".

"Не визжите как свиньи", - сказал Порошенко на очередной крик толпы "Ганьба".

Опубліковано Sabine Murzho Середа, 10 липня 2019 р.

Издание отмечает, что пятый президент также оскорбил ужгородцев, которые отказались его поддержать и свободно показывали открытую неприязнь.

Традиционным стало исполнение Порошенко своеобразных речевок со сцены.

На митинг Петра Порошенко снова пришли его оппоненты / ua-reporter.com

"Вам не место в Украине, в нашей европейской Украине! Вы – плоды малороссии, вы – плоды недороссии, вы – оккупанты у Путина. Позор, Шарию, позор Шарию!", - выкрикивал Порошенко в микрофон.

Ранее в Сваляве Порошенко местные жители выгнали с его предвыборного митинга под крики "Ганьба!".

Напомним, Порошенко со сцены в Каменец-Подольском назвал скандального блогера Анатолия Шария "кремлевским ублюдком", а его сторонников − "выб*ядками".