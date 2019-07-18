Слуга народа – в лидерах, ЕС теряет позиции: социологи дают последние прогнозы перед выборами

Внеочередные парламентские выборы 2019 пройдут 21 июля / Reuters

Согласно последнему опросу граждан, проведенному Центром Разумкова с 12 по 17 июля, всего пять политических партий могут оказаться в новой Верховной Раде, преодолев барьер в 5%.

По-прежнему лидирует в рейтинге Слуга народа – 44,4% среди тех, кто уже определился, за кого голосовать, готовы отдать партии президента свои голоса.

На втором месте - Оппозиционная платформа - за жизнь с 13,3%, за Всеукраинское объединение Батькивщина готовы отдать голоса 8,5%.

У партии Европейская Солидарность 7,5 процентов голосов, провести в новый парламент партию Голос готовы 6,8%.

За 5%-ным бортом остались партия Сила и честь - 4,5%, Радикальная партия Олега Ляшко - 3,3% и Оппоблок – 2,5%.

Наибольшую поддержку партия Слуга народа имеет в южном регионе (здесь ее собираются голосовать 56,4% всех опрошенных) и в центральном регионе (37,8%).

Партия Оппозиционная платформа - За жизнь в наибольшей степени поддерживают на востоке (22,4%) и на юге (13,3%). За Всеукраинское объединение Батькивщина чаще всего готовы голосовать жители центрального (10%) и западного (7,4%) регионов, это же касается и партии Европейская солидарность (соответственно 6,9% и 8,9%). За партию Голос чаще всего готовы голосовать жители Западного региона (12,1%).

Чем моложе респонденты, тем чаще они готовы голосовать за партию Слуга народа (ее поддержка растет от 25,3% среди тех, кому 60 и более лет, до 48,1% среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет).

Партия Голос также имеет самую высокую поддержку в младшей возрастной группе (18-29 лет). Электоральная поддержка партий Оппозиционная платформа - За жизнь, ВО Батькивщина, Сила и честь больше выражена в старших возрастных группах.

Центр Разумкова опросил 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее опрос показал, что Порошенко возглавил рейтинг самых отвратительных политиков.