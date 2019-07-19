"Употребляйте каждый день": Садовый записал странный ролик в зарослях конопли

19 июля 2019, 16:59

Политик объяснил, почему продукт из конопли полезен и почему приехал на плантацию в Сумскую область.

Андрей Садовый
Андрей Садовый на плантации конопли / кадр из видео

Мэр города Львов и лидер партии Самопомич Андрей Садовый опубликовал на своей странице в соцсети фейсбук странное видео, в котором он рассхаживает по полю с коноплей-дичкой и призывает употреблять украинское.  

"Вот, как нормальный украинский политик теперь имею фотографию на поле", - заявляет Садовой, тролля таким образом снимком президента Украины Владимира Зеленского, недавно публиковавшего фотографию на поле с подсолнухами.

Путешествуя в зарослях растения, политик отмечает, что "уродилась конопля дай Боже".

"Я знаю, что много украинских политиков употребляют... масло из конопли. Она лечебная как средство против стресса. Кстати, не только против стресса. У кого есть лишний вес или повышенный уровень холестерина. Богатая на антиоксиданты, поэтому приглашаю не стыдиться, а каждый день употреблять масло из конопли. Это очень полезно. Это наш украинский продукт. Поддержи украинское", - призывает мэр Львова в видеоролике.

В комментарии к видео львовский градоначальник отмечает, что видео снято на плантациях технической конопли в Глуховском районе Сумской области. По словам Садового, он туда ездил "поддержать мэра Мишеля Терещенко, который на мажоритарном округе от Самопомочи бьется с адептом "русского мира" Деркачем".

Подписчики политика остались в восторге от записи мэра, особо отметив сарказм политика.

18 июля в эфире ток-шоу Право на владу Садовый призвал всех поддержать Терещенко по избирательному округу №159 в Сумской области. "Его основной оппонент на выборах - местный феодал Деркач, организует массовую скупку голосов", - сказал Садовый.

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Львов конопля Самопомич Мишель Терещенко Андрей Садовый
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