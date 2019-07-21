Выборы 2019: Facebook считает украинцев, которые выполнили гражданский долг

Фейсбук считает украинцев, которые проголосовали / из открытых источников

21 июля, в воскресенье, в социальной сети Facebook появился специальный счетчик, который позволяет украинцам сообщить друзьям, что они уже выполнили свой гражданский долг и проголосовали на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

Отметим, 21 июля, в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.

Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

Попадут в Верховную Раду те партии, которые преодолеют 5%-й барьер.

В округах же места в Раде достанутся тем кандидатам, кто получит на выборах относительное большинство голосов от числа людей, принявших участие в голосовании.

Счетчик Фейсбука / скриншот Страны

Напомним, 21 мая 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же документом досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля. Причинами роспуска парламента, по заявлению Зеленского, стали низкое доверие украинцев к этому органу власти и фактическое отсутствие коалиции.

В тот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.

20 июня Конституционный суд официально объявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады 8-го созыва является конституционным. Решение КСУ не может быть обжаловано.