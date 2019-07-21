Выборы 2019: Facebook считает украинцев, которые выполнили гражданский долг

В соцсети решили подсчитать украинцев, которые голосуют на выборах
21 июля, в воскресенье, в социальной сети Facebook появился специальный счетчик, который позволяет украинцам сообщить друзьям, что они уже выполнили свой гражданский долг и проголосовали на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.
Отметим, 21 июля, в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.
Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.
Попадут в Верховную Раду те партии, которые преодолеют 5%-й барьер.
В округах же места в Раде достанутся тем кандидатам, кто получит на выборах относительное большинство голосов от числа людей, принявших участие в голосовании.
Напомним, 21 мая 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же документом досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля. Причинами роспуска парламента, по заявлению Зеленского, стали низкое доверие украинцев к этому органу власти и фактическое отсутствие коалиции.
В тот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.
20 июня Конституционный суд официально объявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады 8-го созыва является конституционным. Решение КСУ не может быть обжаловано.