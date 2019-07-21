Выборы 2019: в Слуге народа рассказали о манипуляциях

21 июля 2019, 18:04

На парламентских выборах в Украине замечены нарушения процедуры выдачи бюллетеней, сообщил глава штаба партии Слуга народа.

Партия Слуга народа — Избиратели сообщили о манипуляциях на выборах 2019, сказал Александр Корниенко
Избиратели сообщили о манипуляциях на выборах 2019, сказал Александр Корниенко / УНИАН

Партия Слуга народа узнала о нарушениях во время голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду — глава предвыборного штаба политсилы Александр Корниенко сообщил, что избиратели пожаловались на манипуляции со стороны членов участковых избирательных комиссий.

Избирателям говорят, что если они против какого-то кандидата, то напротив его фамилии нужно поставить галочку, рассказал руководитель штаба на брифинге, пишет УНИАН со ссылкой на данные корреспондента.

По его словам, замечены агитация со стороны глав и членов комиссий, нарушение процедуры выдачи бюллетеней — не выдают или выдают там, где не нужно, бюллетень за мажоритарщика, зафиксированы подвозы и подкуп избирателей.

"Та информация, которая поступает на горячую линию нашу через наш телефон, социальные сети, несколько таких моментов, которые, кстати, были и на президентской кампании, это те технологии, когда члены комиссий на УИК рассказывают, что надо голосовать "против" кандидата", — сказал Корниенко.Читайте такжеВыборы в Верховную Раду 2019: главные события, онлайн трансляция (обновляется)

Ранее украинская журналистка Соня Кошкина (Ксения Василенко) поделилась предварительными результатами экзитполов, проведенных на выборах в Верховную Раду 2019, — больше всего голосов получила партия Слуга народа, второе место досталось Оппозиционной платформе — За жизнь, а на третьем месте расположилась Европейская солидарность.

Выборы 2019: Как как будут считать и когда будут официальные результаты

Также ЦИК объявила количество человек, которые зарегистрировались в качестве кандидатов в депутаты Рады нового созыва.

Всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах баллотироваться в Раду будут 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).

В новую Верховную раду выборы по старой системе пройдут в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент по-прежнему остается на уровне 5%.

В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.

В пятницу, 19 июля, уже нельзя будет публиковать рейтинги партий, результаты опросов от социологов о поддержке политсил и отдельных кандидатов, но сами партии еще смогут проводить предвыборную агитацию. "День тишины" наступит 20 июля – в субботу политическим силам запрещено агитировать избирателя, а также показывать ему рекламу и распространять любую аудио-, визуальную или текстовую информацию, которая способна повлиять на волеизъявление граждан. Нарушением закона будут считаться даже не снятые к этому дню политические плакаты.

Избирательные участки в день выборов, 21 июля, откроются в 08.00 часов утра по киевскому времени, а закроются в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.

Важно помнить, что изменить место голосования избиратель может только до 15 июля включительно. В этом случае избирателю дадут только бюллетень по партийным спискам: голосовать как за "мажоритарщика", так и за партию будут иметь возможность исключительно граждане, голосующие по месту прописки, либо в пределах "родного" округа.

Напомним, что в день выборов избиратель не имеет права демонстрировать свой заполненный бюллетень – ни вживую, ни в социальных сетях. Это является нарушением тайны волеизъявления и карается наказанием до трех лет лишения свободы.

Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.

Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.

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нарушения Слуга народа выборы 2019 Александр Корниенко
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