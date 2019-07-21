Выборы 2019: в Слуге народа рассказали о манипуляциях

Избиратели сообщили о манипуляциях на выборах 2019, сказал Александр Корниенко / УНИАН

Партия Слуга народа узнала о нарушениях во время голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду — глава предвыборного штаба политсилы Александр Корниенко сообщил, что избиратели пожаловались на манипуляции со стороны членов участковых избирательных комиссий.

Избирателям говорят, что если они против какого-то кандидата, то напротив его фамилии нужно поставить галочку, рассказал руководитель штаба на брифинге, пишет УНИАН со ссылкой на данные корреспондента.

По его словам, замечены агитация со стороны глав и членов комиссий, нарушение процедуры выдачи бюллетеней — не выдают или выдают там, где не нужно, бюллетень за мажоритарщика, зафиксированы подвозы и подкуп избирателей.

"Та информация, которая поступает на горячую линию нашу через наш телефон, социальные сети, несколько таких моментов, которые, кстати, были и на президентской кампании, это те технологии, когда члены комиссий на УИК рассказывают, что надо голосовать "против" кандидата", — сказал Корниенко.Читайте такжеВыборы в Верховную Раду 2019: главные события, онлайн трансляция (обновляется)

Ранее украинская журналистка Соня Кошкина (Ксения Василенко) поделилась предварительными результатами экзитполов, проведенных на выборах в Верховную Раду 2019, — больше всего голосов получила партия Слуга народа, второе место досталось Оппозиционной платформе — За жизнь, а на третьем месте расположилась Европейская солидарность.