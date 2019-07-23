Выборы 2019: кто попал в Верховную Раду от партии Голос - список

23 июля 2019, 19:26

Партия Голос заведет в новый парламент 17 депутатов.

Вакарчук
Вакарчук ведет в Раду 17 депутатов / УНИАН

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по состоянию на вечер 23 июля обработала более 98% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду.

По состоянию на 19:00 ЦИК обработал 98,05% электронных протоколов.

На данный момент партии показывают следующий результат:

Слуга народа - 43,14%

Оппозиционная платформа - За життя - 13,03%

Батькивщина - 8,18%

Европейская солидарность - 8,12%

Голос - 5,84%

Партия Голос фронтмена группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука может получить 17 мест в новом парламенте.

В частности, шанс зайти в Раду с мандатами законодателей есть у следующих кандидатов списка Голоса:

1. Святослав Вакарчук — музыкант, лидер группы Океан Эльзы, заслуженный артист Украины, кандидат физико-математических наук. 44 года. Живет в Киеве.

2. Юлия Клименко — вице-президент, советник ректора университета Киевская школа экономики. Родилась в 1976 году. Живет в Киеве.

3. Кира Рудык — предприниматель, операционный директор Ring Ukraine — украинского подразделения международной IT-компании Ring, входит в топ-100 успешных женщин Украины. Родилась в 1985 году. Живет в Киеве.

4. Ярослав Железняк — предприниматель, руководитель отдела законотворческой работы Голоса. Родился в 1989 году. Живет в Киеве.5. Александра Устинова — предприниматель из Винницы. 33 года.

6. Олег Макаров — адвокат, партнер, руководитель юридического подразделения АО ЮФ Василь Кисиль и Партнеры. 54 года. Живет в Киеве.

7. Ярослав Юрчишин — предприниматель, магистр политологии, занимал пост исполнительного директора Transparency International Ukraine. 38 лет. Живет в Киеве.

8. Сергей Рахманин — журналист, заместитель главного редактора газеты Зеркало недели. Живет в Киеве. 50 лет.

9. Соломия Бобровская — исполнительный директор общественной организации Украинская Основа, была советником губернатора Одесской области Саакашвили. Живет в Ровно. 29 лет.

10. Ольга Стефанишина — заместитель министра здравоохранения Украины. 36 лет. Живет в Киеве.

Читайте также"Это бред!": Вакарчук прокомментировал слухи о том, что после выборов сдаст депутатский мандат11. Владимир Цабаль — экономист, партнер McKinsey & Company. 34 года. Живет в Буче под Киевом.

12. Андрей Осадчук — временно не работающий житель Киева. 47 лет.

13. Роман Костенко — военнослужащий, Служба безопасности Украины. Живет в Киеве. 35 лет.

14. Роман Лозинский — менеджер МО ПЛАСТ — НСОУ, ветеран, офицер Альфы СБУ, киборг-защитник Донецкого аэропорта с позывным Гром. Живет во Львове. 25 лет.

15. Инна Совсун — преподаватель кафедры публичного управления университета Киевская школа экономики, экс-замминистра Минобразования. 35 лет. Живет в Киеве.

16. Леся Василенко — предприниматель, правозащитник, волонтер. 32 года. Живет в Киеве.

17. Рустем Умеров — руководитель БО БФ АСТЕМ Фаундейшн. Живет в Киеве. 37 лет.

Напомним, выборы в Верховную Раду Украины прошли 21 июля.

Ранее сообщалось, кто из одиозных политиков не попал в парламент.

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Святослав Вакарчук голос выборы в Раду новости Украины партия Голос
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