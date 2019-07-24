Жирная дуля от жителей Львовщины: ярые борцы со всем русским Фарион и Ницой проиграли выборы

Фарион проиграла выборы на Львовщине / УНИАН

Ирина Фарион, бывший депутат Верховной Рады от ВО Свобода, известная беспощадной борьбой за права украинского языка и считает русскоязычных граждан страны "рабами и оккупантами", на внеочередных парламентских выборах оказалась в аутсайдерах по количеству голосов в округе №116 Львовской области.

Так, согласно последним данным ЦИК, за скандальную Фарион отдали свои голоса 9 022 жителей Львовщины, что в процентном соотношении равно 10,35%.

Уверенную победу в этом округе получил Николай Княжжицкий от партии Европейская солидарность - за него проголосовали 20 089 избирателей, что в процентном соотношении равно 23,05%.

Читайте также"Я тебе кадык вырву, с*ка": Гордон после скандала с Фарион жестко ответил на угрозыНе попала в большую политику и писательница Лариса Ницой, известная свой ярой и рьяной борьбой за украинский язык и идеей отгородиться от России железобетоном пролетела со свистом в соседнем округе №117 Львовской области.

Ницой оказалась шестой среди кандидатов в нардепы, которые баллотировались по этому округу – свои голоса ей подарили 3 533 избирателя, что в процентном соотношении равно отметке, меньше за 5% - всего 4,45%. Первое место в этом округе получил кандидат Ярослав Рущишин от партии Голос с 25,12% или 19 937 голоса избирателей.

Напомним, ранее стало известно, кто из одиозных политиков не попал в парламент.