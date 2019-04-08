"Рабы и оккупанты": Фарион еще раз "проехалась" по русскоязычным гражданам Украины

Ирина Фарион отличилась очередным эксцентричным заявлением по поводу русскоязычных украинцев.
Ирина Фарион, экс-депутат Верховной Рады от ВО Свобода, известная беспощадной борьбой за права украинского языка, заявила о том, что считает русскоязычных граждан страны "рабами и оккупантами".
Запись интервью, где она сделала такое заявление, была опубликована на YouTube.
"И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и все", — рассказала Фарион.
Кроме того, экс-депутат заявила, что русскоязычные жители Украины не имеют права на образование и работу, если владеют украинским языком.
Напомним, ранее Ирина Фарион приравняла русскоязычных украинцев к ЛГБТ-сообществу, а также призвала "снимать туфли и давать по морде" защитникам русского языка.