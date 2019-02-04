"Воткнули нож в спину": Ницой предложила отгородиться от России железобетоном

Лариса Ницой / Скриншот

Украинская писательница Лариса Ницой заявила о том, что украинскому народу надо отгородиться от россиян железобетоном.

При этом она заявила о необходимости оторваться от русского народа ментально и мировоззренчески.

"Мы ментально и мировоззренчески еще не оторвались от этого народа. Когда слушаем музыку, смотрим российские спектакли, читаем российских писателей, мы чувствуем до сих пор единство с тем народом. А тот народ давно уже нас предал, они давно нам воткнули нож в спину, они нас убивают, они нас уничтожают! Я не призываю к вражде, но я давно уже себе поставила такую железобетонную стену, отгородилась от них и хочу жить своей жизнью. Часть украинцев до сих пор не поставила этот забор!" — подчеркнула писательница в эфире zik.

Напомним, ранее Ницой предложила переименовать Российскую Федерацию в Московию.