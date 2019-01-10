"Москвинська орда": в Сети отреагировали на предложение Ницой переименовать Россию

Лариса Ницой предложила переименовать России и в Сети уже отреагировали на ее инициативу / "Телеканал 112"

Украинская писательница Лариса Ницой считает, что после предоставления украинской православной церкви Томоса об автокефалии пора вернуть Российской Федерации историческое название — Московия.

Литератор предложила переименовать РФ в Московию на своей странице в Facebook, ряд интернет-пользователей по-разному прокомментировали инициативу.

"Москвинська орда", — предложил новое название России пользователь Олександр Ковальський. "Тупостан — именно то", — полагает Роман Ділай.

"А также переименовать Украину в Русь-Украина, скорее!!!", — предложил Валерий Яценко. "А чого Московія? Це щось латинське? У Шевченка (украинский поэт Тарас Шевченко — Ред.) — Московщина", — поинтересовался Roman Sytnyk.

"Конечно, московиты на такое изменение названия никогда не согласятся...", — считает Victor Shevchenko. "Они нас Малороссией назовут...", — отметил Yuri Gromov.

Лариса Ницой предложила переименовать России и в Сети уже отреагировали на ее инициативу / Скриншот с facebook.com/larysa.nitsoi

Ранее Лариса Ницой выразила мнение, что в Украине русскоязычные люди — самые уязвимый слой населения для "вирусной инфекции русский мир головного мозга", а украинский язык является прививкой от "русского мира".