Владимир Фесенко: В новой Раде на Зеленского и его фракцию будут "гавкать" со всех фронтов: и Медведчук, и Порошенко

Владимир Фесенко / Главред

На сайте Главредсостоялся чат с политическим экспертом, главой правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимиром Фесенко, в ходе которого он проанализировал первые результаты парламентских выборов в Украине и поделился прогнозами относительно будущих конфигураций в Раде.

Общаясь с читателями, политолог рассказал, благодаря чему партия Слуга народа набрала рекордное за всю историю украинского парламентаризма количество голосов на выборах и показала неожиданный результат по мажоритарке, куда девались прославленные 25% Порошенко, какие тактические ошибки, допущенные Святославом Вакарчуком и партией Голос в ходе избирательной кампании, привели к тому, что эта политическая сила с большим трудом преодолела 5%-ный барьер, а также какие партии потеряли голоса из-за низкой явки. Кроме того, Фесенко рассказал, есть ли основания для обжалования результатов выборов, какие противоречия неизбежны во фракции Слуга народа, почему не стоит опасаться того, что Зеленский станет узурпатором власти, какую роль в Верховной Раде будет играть Порошенко, кто может стать новым премьером, почему реванша пророссийских сил не будет, а Голос и Слуга народа имеют все шансы заключить "политический брак".

Представляем стенограмму чата с Владимиром Фесенко.

polit_ua: Що, з вашої точки зору, стало сюрпризом підсумків голосування 21 липня? Чи став результат якоїсь із партій для вас несподіванкою і чому?

Владимир Фесенко: Відзначу два сюрпризи, які принесли ці дострокові парламентські вибори.

Перша несподіванка – це величезна перемога партії Володимира Зеленського Слуга народу по одномандатних округах. Те, що Слуга народу переможе по партійних списках, було зрозуміло заздалегідь, тож оцінки соціологів підтвердилися результатами голосування – тут сенсації немає. Хоча слід зазначити, що партія Зеленського встановила новий рекорд, отримавши більше 40% голосів. Попередній рекорд був встановлений Партією регіонів, яка свого часу отримала 37%. Проте Слуга народу може отримати близько ста мандатів по одномандатних округах. Такого у нас ніколи не було, тому це – головна сенсація. Навіть за найбільш оптимістичними прогнозами, Слуга народу по одномандатних округах мала отримати близько 70 мандатів. Але в дійсності вона отримала суттєво більше. Це важливо передусім тому, що подібний результат дає можливість Слузі народу сформувати однопартійну більшість у парламенті.

Читайте такжеЗеленский оказался на развилке: какой путь выберет президентДруга міні-сенсація з неоднозначними наслідками – це результат партії Шарія. Але про це поговоримо далі детальніше…

Prokop: Почему, судя по данным социологической группы "Рейтинг" от 18 июля (диаграмма динамики рейтингов партий), только Слуге народа удавалось наращивать поддержку, а все остальные в той или иной степени постепенно "сдувались"? Почему рейтинг этой партии не "съели" противоречивые заявления представителей ЗеКоманды по языку, по блокаде, по ОРДЛО, нелепый вид и "мекание" Зе на международных встречах? В чем феномен и рецепт успеха Слуги народа?

Владимир Фесенко: Голосовали не за представителей команды Зеленского, а за партию президента Владимира Зеленского. То есть это было голосование в поддержку президента. Это – решающий фактор.

А уровень поддержки Зеленского украинским обществом за последние недели ощутимо вырос, потому что его активность в июле была очень резонансной. Вспомните хотя бы его поездки по регионам Украины, громкие действия и заявления – все это и привело к положительной динамике Слуги народа как партии президента.

Василько: Много кто из политических экспертов отмечал, что СН покажет рекордный за всю историю украинского парламентаризма процент поддержки на выборах. Судя по той картине, которая вырисовывается сейчас, после обработки ЦИК части протоколов, оправдается ли этот прогноз?

Владимир Фесенко: Да, прогноз полностью подтверждается и оправдывается.

Владимир Фесенко / Главред

Жуков: Пане Володимире, чи мав таку повноту влади і такий "свій" парламент Янукович, як тепер от отримує причому цілком законно Зеленський? Чим ризикована для держави така ситуація?

Владимир Фесенко: Судячи по попередніх підрахунках, Зеленський отримає більш чисельну фракцію у Верховній Раді, ніж свого часу мала Партія регіонів. Але вплив Зеленського на неї буде все-таки меншим, ніж у Януковича на свою політичну силу. Адже Партія регіонів була справжньою партією: адміністративно побудованою, із чіткою вертикаллю, чітким механізмом ухвалення і забезпечення рішення, зокрема, під час голосування в парламенті. У Слуги народу цього всього ще немає. Ця партія тільки формується.

Парламентська фракція Слуги народу буде дуже строката. І Дмитру Разумкову, і іншим керівникам нової фракції ще тільки доведеться будувати дієвий механізм контролю над фракцією, аби вона була керованою.

Читайте такжеНе сопротивляйтесь Зеленскому, или Как старая элита подписала себе смертный приговорОтже, поки що за кількісними показниками партія Зеленського матиме перевагу над колишньою Партією регіонів, але, з точки зору якості контролю і управління, думаю, у Януковича було набагато більше важелів. Зеленському і Разумкову ще потрібно буде сформувати дієві механізми впливу на фракцію. Тут є проблема.

Щодо загроз… Знову лунає теза про начебто узурпацію влади Володимиром Зеленським. Згадайте, як рік-два тому постійно було чутно розмови про узурпацію влади президентом Порошенком. І де зараз цей узурпатор? Буде у парламенті, але не на посаді президента.

Крім того, коли йдеться про узурпацію, треба розуміти, що означає цей термін. Узурпатор – це той, хто незаконно захопив владу. Президент Зеленський і партія Слуга народу абсолютно демократично й законно виграли спочатку президентські, а тепер – парламентські вибори.

Отже, ніякої узурпації.

Однак настільки потужний вплив і на Верховну Раду, і на майбутній Кабмін – це, безумовно, ризик, з точки зору суспільних інтересів, і ризик для самого Зеленського. Тому що в такій ситуації зберігатимуться дуже великі спокуси: спокуса ігнорувати думку інших політичних сил, спокуса не зважати на інші позиції, які існують у суспільстві, тощо.

Ще одна можлива проблема. Якщо буде мало конкуренції або не працюватимуть механізми узгодження рішень в рамках коаліції (якщо коаліції не буде), тоді конкуренція почнеться всередині правлячої фракції. Це також є потенційним ризиком для Слуги народу.

Однак я скептично ставлюся до тези про узурпацію влади. Думаю, що і психологічно (з точки зору самого Зеленського та його готовності до якогось авторитарного правління), і політично (з точки зору політичних традицій, які існують в Україні) ніякої узурпації у нас не буде.

Дмитрий Кот: Владимир Вячеславович, сумеет ли быть монолитной партия Слуга народа, или в такой огромной фракции неизбежны будут внутренние конфликты и противостояние разных групп?

Владимир Фесенко: В любой большой фракции неизбежны противоречия. У нас был опыт фракций, которые насчитывали больше ста депутатов – от Нашей Украины до Партии регионов и БПП. Во всех возникали острые противоречия и борьба разных групп влияния. Этого не удастся избежать и фракции Слуга народа.

Тем более, что эта фракция имеет широкий, даже я бы сказал, очень широкий, идеологический диапазон: от умеренно-пророссийских депутатов (таких там мало, буквально один-два, но есть) до воинственных патриотов и людей, которые являются активными сторонниками европейской и евроатлантической интеграции Украины. В этом плане фракция Слуга народа отражает палитру мнений и позиций в украинском обществе. В этом состоит и ее сила, и ее слабость. Там есть и либералы, и популисты, и консерваторы. Так что противоречия и борьба различных позиций в Слуге народа будут.

Будут ли конфликты? Может быть. Жизнь покажет. Думаю, что это в решающий момент будет зависеть от того, удастся ли Зеленскому сохранить единство своей команды. Если он сумеет сохранить единство, избежать противоречий и конфликтов внутри команды, то их не будет и внутри парламентской фракции.

Однако, как это было и во фракции Порошенко в парламенте прошлого созыва, неизбежно со временем выяснится, что какие-то люди были случайными в команде и отойдут. Особенно если рейтинги президента Владимира Зеленского начнут снижаться, какие-то депутаты отойдут от него. Хотя те, кто был избран в Раду по списку, не могут выйти из состава фракции, так как это приведет к лишению их мандата.

Владимир Фесенко / Главред

Lana: Чи не могли б ви прокоментувати явку на цих виборах, чи була вона очікуваною саме на такому рівні? Чий електорат був найбільш активним і чому, а чий – полінувався піти на дільниці? І окремо розтлумачте, будь ласка, чи є явка на рівні 49% із "хвостиком" достатньою для визнання виборів легітимними, чи довкола цього можуть бути спекуляції і спроби оскаржити результат?

Владимир Фесенко: Почну з останнього запитання. В Законі України про вибори президента та Верховної Ради немає кількісних обмежень щодо явки. Тобто, навіть якби проголосували 2% виборців, вибори були б законними. За цим критерієм у нас немає обмежень.

Згідно з українським законодавством, голосування приблизно половини (49,84%) виборців цілком достатньо.

Якщо говорити про міжнародний досвід, то слід зазначити, що на виборах у США або сусідній Польщі, або в сусідній Росії (де на виборах Держдуми також траплялися такі ситуації) можуть проголосувати менше половини виборців – і жодних проблем із цим не виникало, результат голосування визнавався. Оскільки це право виборців – голосувати чи не голосувати.

На владу впливають і визначають її легітимність активні виборці, тобто ті, хто приходять і голосують. А ті, хто сидять вдома, щось там говорять, але не голосують, вони ні на що не впливають, в тому числі і на легітимність виборів.

Спекуляції щодо явки і легітимності виборів, безумовно, будуть. Але результат виборів є, і його визнають. Так, було б краще, якби на виборчі дільниці прийшли хоча б трошки більше половини виборців, але це суто символічно.

Отже, з точки зору українського закону та міжнародних практик і досвіду, жодних проблем із цим я не бачу.

Читайте также"Сделал их": как Зеленский переплюнул Порошенко и ЯнуковичаЧому явка виявилася саме такою – на рівні 49,84%? Чим це пояснюється? По-перше, на парламентських виборах в Україні традиційно голосують менш активно, причому помітно менш активно, ніж на президентських. І цього разу це вкотре підтвердилося.

По-друге, вирішальним явки саме на такому рівні був наступний момент – літо. Адже зараз у розпалі курортний, відпускний і канікулярний сезон. Загалом, я думаю, не менше 5-7% виборців могли б проголосувати, але поїхали відпочивати і вирішили не змінювати місце голосування, аби просто не зв’язуватися з бюрократичними процедурами і не витрачати час. Тому явка знизилася ще й тому, що вибори відбулися якраз на піку літнього сезону.

Тому я б не драматизував ситуацію через таку явку. Нічого страшного не сталося.

Низька явка могла трошки занизити результат окремих політичних сил. Але вона мала місце не через лінощі, це – об’єктивна ситуація. Це дещо могло занизити результат тих партій, серед виборців яких багато молоді і середнього класу, тобто міг би бути кращий результат у Слуги народу і Голосу. Але, не дивлячись на це, партія Слуга народу виграла вибори, а партія Голос пройшла до парламенту. Тож і для них це не було катастрофічним або проблемним. Але вони могли б отримати ще більше.

Звісно, потрібно дочекатися і проаналізувати остаточні результати, але вже зараз можна сказати, що найбільш активними були виборці Медведчука. Їх чудово мобілізували. На жаль, тут проявився феномен російської пропаганди. І це також є викликом для нової влади: що з цим робити, як на це реагувати.

Вплив Росії на цих парламентських виборах виявився найбільшим, на мій погляд, за всю історію незалежної України. Якщо на президентських виборах були такі впливи, наприклад, у 2004 році, коли Росія активно підтримувала Януковича, то на парламентських виборах такої шаленої підтримки однієї партії я ще не бачив. І це певною мірою спрацювало, зокрема, з точки зору мобілізації. За даними соціологів, у нас близько 12% населення – це люди з проросійськими поглядами, я би навіть сказав, з активно проросійськими й пропутінськими поглядами. Частина цих людей не голосувала у 2014 році, а зараз вони всі прийшли і проголосували здебільшого за партію Медведчука, хтось із них підтримав Опозиційний блок, хтось – Партію Шарія. Але саме електорат партії Медведчука був найбільше мобілізований і активний на цих виборах.

y-grek: Готовы ли вы утверждать, что в целом досрочные парламентские выборы-2019 были честными и прозрачными? Видите ли вы какие-либо зацепки, которые могут послужить формальным основанием попытаться обжаловать результат?

Владимир Фесенко: Оснований для обжалования результатов выборов по партийным спискам я не вижу. Понятно, что эти парламентские выборы не были идеальными. Определенные проблемы были: имели место попытки использовать механизмы подкупа, были технические нарушения с протоколами комиссий, были некоторые инциденты. Но все это – лишь фоновые нарушения. В целом и в основном эти выборы будут признаны демократичными и конкурентными.

В принципе, мы это видим по результатам: они – сенсационные. В частности, это касается результатов голосования в одномандатных округах за кандидатов от Слуги народа – разве там был задействован административный ресурс, если там проиграли мажоритарщики, которые контролировали свои округа, активно засеивали "гречкой" (по-разному засевали, не только гречкой), причем не один год? Но, несмотря на это, такие как раз в большинстве своем проиграли.

А с результатами голосования по партийным спискам проблем не будет. Международные организации уже начали признавать эти выборы таковыми, которые отвечают международным демократическим стандартам.

Проблемы и конфликты могут быть лишь по отдельным мажоритарным округам. Это возможно. Но, учитывая, что во многих округах с очень большим перевесом выигрывают кандидаты от Слуги народа, думаю, таких проблемных округов будет немного.

Николай, Киев: Скажу откровенно: очень удивлен результатом партии Голос, поскольку ожидал более уверенной победы этой политсилы. Не могли бы вы, пожалуйста, объяснить, почему "нові обличчя" в команде Вакарчука не позволили ему совершить такой же рывок, как удалось "Слуге народа"? Ведь, казалось бы, запрос на новые незапятнанные лица удовлетворен… Почему с таким скрипом партии Вакарчука удалось пересечь 5%-ный барьер?

Владимир Фесенко: Одновременно сработали несколько причин.

Первая – решающим фактором была президентская избирательная кампания. Многие эксперты и политики называют нынешние парламентские выборы "третьим туром президентских выборов", и я придерживаюсь такой же точки зрения. Именно поэтому запрос на новые лица был в основном сконцентрирован на самом Владимире Зеленском и его партии Слуга народа.

Могу согласиться с тем, что качество партийного списка у Голоса лучше, чем качество списка Слуги народа. Но общественное мнение сконцентрировало свой запрос на обновление и новые лица именно на партии Зеленского.

Вторая – следующим фактором, который сыграл неоднозначную роль для Голоса на этих выборах, стали тактические ошибки кампании этой партии. На первых порах активная роль лидера Святослава Вакарчука и его популярность сыграли в плюс – начались перетоки избирателей от партии Порошенко к партии Вакарчука. Это происходило в первой половине июня. А вот потом начала прослеживаться прямо противоположная тенденция. И здесь сработали три фактора, которые привели к обратным перетокам от Голоса к партии Порошенко, в результате чего наблюдалась стагнация рейтинга Голоса и даже его проседание.

Во-первых, слишком много было Вакарчука. Было чрезмерное его присутствие на телеэкранах. Он стал повторяться. Не всегда выдерживал жесткую полемику с опытными политическими лидерами (Юлией Тимошенко и некоторыми другими). Все это сыграло в минус: началась некая усталость и даже раздражение по поводу Вакарчука.

Как только партия сменила тактику в последней декаде перед датой голосования, и появились другие представители этого списка, ситуация несколько начала меняться к лучшему. Кстати, очень хорошо проявился Сергей Притула. На мой взгляд, он стал открытием финального этапа избирательной кампании. Он очень хорошо себя проявил. Также хорошо показали себя Юрчишин и Рахманин. Именно они немного исправили ситуацию.

Таков парадокс: хотя популярный лидер – это фундамент, основа рейтинга Голоса, чрезмерное присутствие этого лидера в медиа-пространстве, не всегда удачное, сыграло в минус партии.

Читайте такжеСокрушительная победа партии Зеленского: что будет дальшеВо-вторых, в конце июня сказался еще один фактор. Началась истерия в общественном мнении, которая особенно проявилась на западе Украины, где у Голоса было много сторонников. Истерия была связана с возникшими опасениями и страхами по поводу реванша. Вспомните ту же регистрацию кандидатами в депутаты Клюева и Шария, а потом отмену их регистрации, активность Медведчука и тому подобное.

В итоге, от этого выиграл Петр Алексеевич Порошенко и его партия. Тема реванша была максимально ими использована. Благодаря этой теме они получили дополнительно около 2%, тогда как партия Голос эти 2% потеряла, потому что ее представители – более умеренные, более конструктивные, а партия Порошенко выглядела более воинственной и позиционировала себя как главную силу, выступающую против реванша.

Хотя на самом деле, существуют личные отношения Порошенко и Медведчука, потому обе эти политические силы "играли" друг против друга, взаимно используя друг друга. Партия Вакарчука, конечно, от этого немножко проиграла.

В-третьих, Голос получил меньший результат, чем многие хотели бы, и это – урок на будущее, потому что партия должна выйти за пределы западно-украинского региона. Ведь сейчас основная масса сторонников этой партии – западная Украина и Киев. Если Голос действительно хочет стать партией нового поколения, он должен активнее работать в других регионах страны, в том числе в русскоязычных регионах. Им необходимо расширять электоральную базу. В основном Голос был украиноязычной партией. Это нормально, но этого мало, поэтому ему необходимо расширять региональную базу своего электората.

Владимир Фесенко / Главред

Smilik: Куди поділися славнозвісні 25% Порошенка?)

Владимир Фесенко: Коректніше буде говорити так – куди поділися 16% Порошенка. Адже саме стільки він отримав у першому турі президентських виборів. Некоректно порівнювати з другим туром, бо у другом турі значна частина виборців голосує не "за", а "проти" того чи іншого кандидата. Тому 25% у другом турі – це не виборці Порошенка. Це – значною мірою ті, хто голосував проти Зеленського.

Виборці Порошенка – це 16%. І справді питання – куди вони поділися? Це дуже легко прорахувати суто арифметично. Ці відсотки відтягнула на себе частково партія Голос, частково – партія Гройсмана. Складіть кількість виборців, які проголосували за Голос і партію Гройсмана (не відсотки, а саме кількість виборців), і ви отримаєте саме такі цифри – приблизно це буде така сама кількість виборців, яка голосувала за Порошенка у першому турі.

Отже, саме партія Вакарчука і партія Гройсмана забрали майже половину електорату Порошенка.

Tarass: Чимало мажоритарних округів на західній Україні та в Києві, які на президентських виборах голосували за Порошенка, цього разу віддали голоси за кандидата від Слуги народу. Чому так? Публічні покарання чиновників справили приголомшливий ефект? Як це пояснити?

Владимир Фесенко: Не тільки.

Взагалі, не думаю, що у кількісному вимірі змінилася ситуація. Тут спрацював інший чинник. Частина голосів, які були віддані за Порошенка на президентських виборах в другому, а особливо – в першому турі, пішли партії Вакарчука Голос. Зверніть увагу, що на деяких західноукраїнських округах, особливо на Львівщині, переможцем стала партія Голос. Також частину голосів перетягнула на себе партія Гройсмана. Трошки забрала Самопоміч, трошки – націоналісти. Тобто електорат Порошенка розділився між декількома політичними силами, але найбільше голосів забрав у Порошенка Голос.

Sonata: Возможен ли политический брак Голоса и Европейской солидарности Порошенко?

Владимир Фесенко: Нет. А вот "политический брак" Голоса и Слуги народа – возможен. Об этом уже есть и соответствующие заявления с обеих сторон. Для тех, кто реально знаком с ситуацией, не секрет, что между представителями этих двух команд существует много личных связей, а также много общих программных позиций. Поэтому Слуга народа и Голос вполне могут оказаться в "политическом браке", то есть в составе коалиции.

А Голос и Европейская солидарность – нет. Их история относительно похожа на историю взаимоотношений Зеленского и Порошенко во время президентской кампании. Во время парламентских выборов партия Порошенко вела очень агрессивную кампанию против Голоса. Это, кстати, тоже сыграло свою роль в снижении результата Голоса. Эта агрессивность и иногда использование недобросовестных и даже "чернушных" методов партии Порошенко против партии Вакарчука, на мой взгляд, разрушила доверие, которое могло бы быть между этими партиями. Поэтому никакого союза между ними не будет.

Читайте такжеКак Порошенко будет портить нервы Зеленскому, и почему Вакарчук на самом деле проигралОни – представители разных поколений. Да, у них есть общие взгляды на внешнюю политику и некоторые другие вопросы, в частности, аспекты гуманитарной политики. Но и стилистика, и интересы, и даже ценности – разные. Партия Порошенко – консервативная, даже чересчур консервативная. А партия Голос, как и Слуга народа (правда, партия СН – более пестрая идеологически) – это современная либеральная партия.

Родригез: Порошенко, как уже стало понятно, пройдет в Раду, но с небольшим процентом. Скажите, какую роль он будет играть в новой ВРУ, сможет ли он составить конструктивную оппозицию? Останутся ли у Порошенко рычаги, позволяющие мешать Слуге народа, новому правительству или лично Зе?

Владимир Фесенко: Пытаться мешать они точно будут, но вряд ли получится.

Противостояние Слуге народа в Раде я в шутку называю это "широкой оппозицией". Конечно же, это не будет единая оппозиция. Зеленскому и его фракции будут противостоять с разных флангов: с пророссийской стороны – Медведчук, с противоположной стороны – Порошенко. Извините за неполиткорректный термин, но "гавкать" будут и там, и там. Но – без особого успеха. Потому власти они особо не помешают. Влияние партии Порошенко будет крайне ограничено. Наверное, она получит пару-тройку парламентских комитетов, этим их влияние и ограничится.

Kamelot: Если судить по проценту "Оппозиционной платформы – За жизнь", то насколько существенно "погоду" в Раде будут определять пророссийские силы? Способны ли они будут серьезно мешать работе парламента, развитию страны, ставить палки в колеса Зе? Можно ли на основании предварительных результатов говорить о том, что реванш пророссийских сил на парламентских выборах в Украине состоялся?

Владимир Фесенко: Нет, никакой реванш не состоялся. Напомню всем тем, кто думает про реванш: за Партию регионов и коммунистов у нас до Майдана голосовало больше 40% избирателей. Сколько сейчас проголосовало за Оппоплатформу – За жизнь? Около 13%. Если мы даже суммируем результаты Оппоплатформы, Оппозиционного блока и Партии Шария, то все равно получится меньше 20%.

Также следует учитывать, что часть бывших избирателей Партии регионов и коммунистов остались в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Но самое важное – значительная часть людей, которые раньше голосовали за Партию регионов, теперь голосуют за Зеленского. С точки зрения интересов страны и нейтрализации рисков реванша, это – самое главное. Как бы мы ни относились к Зеленскому и его партии, они сейчас выполняют очень важную и конструктивную роль – абсорбируют и перетягивают на себя значительную часть бывшего электората Партии регионов и коммунистов и делают их более умеренными.

Если бы у нас в парламенте доминировали партии Медведчука и Порошенко, это работало бы на разрыв общества. То есть это была бы предпосылка для раскола страны. И это была бы катастрофа. Мы бы вернулись в 2014 год, только с еще более печальными последствиями.

А то, что в парламенте есть центристские силы – доминирует Слуга народа и есть конструктивная позиция Голоса и Батькивщины – это фундамент сохранения единства страны. Поэтому никакого реванша не будет.

По численности фракция Оппозиционной платформы – За жизнь будет примерно такой же, как фракция Оппозиционного блока в прежнем парламенте: у Оппоблока тоже было около 40 депутатов, включая мажоритарщиков. У ОПЗЖ будет чуть-чуть больше, на несколько мандатов.

При этом они окажутся в оппозиционном гетто, то есть будут в изоляции и ни на что не будут влиять. Не получит ОПЗЖ большой пост для своего лидера, потому что будет большое сопротивление общества. Соответственно, их влияние будет крайне ограничено. Максимум, что у них будет – парламентская трибуна – для озвучивания каких-то своих идей, что периодически будет приводить к разным конфликтам, в том числе и к мордобитию, где жертвами будут становиться представители партии Медведчука.

Владимир Фесенко / Главред

Семён, Мелитополь: Как вы думаете, почему московские кураторы пророссийских сил в Украине не смогли предотвратить или допустили раскол в Оппозиционной платформе и тем самым не позволили консолидироваться своему электорату на парламентских выборах?

Владимир Фесенко: Не было раскола Оппозиционной платформы – был раскол Оппозиционного блока. Это – немного разные вещи.

Почему не состоялось объединение, хотя попытки предпринимались? Из-за Медведчука.

Медведчук – агрессивный персонаж, который порождает у людей ненависть и недоверие, в том числе и у пророссийских политиков. Одной из главных причин, почему объединение не состоялось, стала большая обида у самых разных людей, условно говоря, от Добкина до Мураева и от Новинского до Колесникова, за то, что Медведчук включил их в санкционный список России. Но есть и другие причины, не менее значимые…

Александр Тихий: Как вы считаете, почему кум Путин, не подыграл Медведчуку, не выпустил пару политических арестованных? Например, мальчишку Гриба? Это бы могло сыграть как дополнительный фактор голосовать за его политсилу.

Владимир Фесенко: Относительно Гриба – сомневаюсь, что такие планы были.

Были планы по другим заключенным, и они, кстати, были реализованы: четверых пленных отпустили из Донецка. То есть что-то в этом направлении делалось. Но не думаю, что это сильно повлияло на наших избирателей, хоть такой жест и был.

Читайте такжеКак Порошенко и Медведчук будут "мочить" Зеленского и Ко в новом парламентеОжидалось и было много слухов, даже Порошенко об этом говорил, что Россия могла отпустить нескольких моряков в обмен на Вышинского. Но в последний момент что-то сорвалось. Эта ситуация несколько напоминает ту историю с договоренностями об освобождении Сенцова, что была в прошлом году.

Так что планы были, но не сработали. Думаю, потому что в Москве поняли, что не это является главным фактором влияния на украинских избирателей. Там надо было показывать, кто является "любимой женой" Путина в партийном измерении. Вот они и показывали, что "любимая жена" Путина – это Медведчук и его партия.

Rut_86: В чем феномен партии Шария? Благодаря чему он получил чуть более 3%? И как теперь быть с тем, что эта партия отныне должна будет иметь государственное финансирование?! Допустимо ли это?

Владимир Фесенко: Успех Партии Шария, а также тот факт, что государственное финансирование нужно будет давать партии Медведчука, станет хорошим поводом для инициативы об отмене государственного финансирования политических партий.

Феномен Партии Шария – действительно очень интересный, его нужно исследовать. Думаю, что главная причина этого феномена – это возрастание роли социальных сетей и популярность блогера Анатолия Шария. Как бы мы к нему ни относились, но у него есть своя аудитория, которая и стала ядром его сторонников. Он сформировал свой фан-клуб в интернете, в YouTube. И это сработало. Вокруг этого ядра и собрались люди, которые, в итоге, проголосовали за эту политическую партию.

А дальше была, как говорят многие политтехнологи, технологически очень эффективная кампания. То есть кампания в интернете была заметно дополнена активной кампанией "в полях": акции с красными шариками, скандалы с регистрацией и не регистрацией и так далее. Все это отлично сработало на эту партию.

Также отмечу (это – тема для размышления, в том числе и для новой правящей партии), что на сторону Шария перешла некоторая часть, правда, небольшая, бывших сторонников Зеленского.

Нильс: Почему перестал пользоваться спросом популизм Ляшко? Или, судя по актерскому составу новой Рады, мы даже не заметим его отсутствия – там будет кому острить, коров водить и землю есть?

Владимир Фесенко: Ляшко так и останется в украинской политике, я бы не списывал его со счетов. Он – все-таки талантливый товарищ.

Наша политика очень изменчива. Симпатии избирателей меняются очень быстро. Я уже отмечал феномен, когда результат партии на парламентских выборах хуже, чем результат лидера этой партии на президентских выборах. И у Ляшко в этом плане далеко не самая плохая ситуация. Гораздо больше потерял Гриценко, не понятно, что произошло с Садовым и партией Самопомич...

Поэтому дело тут не в Ляшко. Ляшко свое электоральное ядро не утратил. Просто ядра не хватило для того, чтобы он смог пройти в парламент. Ляшко персонально в политике останется. Так что его сторонники и противники могут не волноваться: Ляшко никуда не денется, просто проявлять себя будет вне парламента.

То есть главная причина такого результата голосования за Ляшко – это изменчивость электоральных симпатий.

Вместо Ляшко теперь у нас есть Зеленский. Некоторые шутят, что профессиональный актер победил актера-любителя. Но я бы оценивал эту ситуацию по-другому. Просто Ляшко, когда выиграл в 2014 году, аккумулировал протестный электорат. А сейчас есть другие люди, которые это делают более убедительно и эффективно. Ляшко же эту оппозиционность в значительной мере потерял. Так что винить ему нужно только самого себя.

Дело ведь дело не в том, что нет спроса на эпатаж или такое поведение. Проблема – в другом. Тогда он был ярким оппозиционером, а в последние годы мы увидели, как он очень часто просто зарабатывал таким образом, нежели проявлял оппозиционность. Или же его оппозиционность была, скорее, на словах.

Владимир Фесенко / Главред

danylo_kruk: Із ким, найбільш імовірно, буде створювати коаліцію Слуга народу? І на яких умовах? Чи для них не буде потреби ще з кимось єднатися?

Владимир Фесенко: Судячи з усього, Слуга народу цілком може створити однопартійну більшість. У них така можливість буде.

Але, скоріше за все, буде коаліція з партією Голос. Якщо захоче, може приєднатися і Батьківщина, але – на умовах партії Слуга народу. Правила коаліційної гри і зміст коаліційної угоди буде визначати саме партія Слуга народу.

Хай там як, але більшість у партії Зеленського буде – або монопартійна, або в коаліції з Голосом.

Sidor: Кто имеет больше всего шансов по итогам выборов стать премьер-министром? У Зеленского уже дали понять, что старым политикам надеяться не на что. Стерпит ли этот щелчок по носу Юлия Владимировна? Ведь многие, да и он сама, рассчитывали, что при политически неопытном и наивном президенте будет опытный и знающий жизнь премьер?

Читайте такжеЗеленский на шпагате: чем обернутся уступки Путину по ДонбассуВладимир Фесенко: Это, скорее, была предвыборная технология. И она использовалась не только Юлией Владимировной, но и Бойко, и Гройсманом. Все они выступали с призывом "Голосуйте за премьер-министра! Выбирайте премьера!". Но проголосовали иначе – либо в поддержку президента Зеленского либо за пророссийские позиции (как это было с Медведчуком), либо против Зеленского и за Порошенко (такие тоже были). Так что у избирателей сработала другая мотивация.

Не волнуйтесь за Юлию Владимировну. У Тимошенко есть плацдарм в парламенте и очень опытная сильная фракция, пусть и небольшая. Юлия Владимировна и ее фракция будут очень заметны в Верховной Раде. А как только актуализируется тарифная тема (а это неизбежно произойдет в конце года), мы увидим возрождение влияния и усиление популярности самой Тимошенко и ее партии. Очень вероятно, что это произойдет на местных выборах либо в этом году (если они будут досрочными), либо в следующем. Так что она в любом случае останется влиятельным игроком украинской политики.

Что касается премьер-министра, то, уверен, не будет премьера из числа новых депутатов. И старых – тоже. Премьер-министр придет с другой стороны, не из парламента.

Хочу высказать необычное предположение. Моя ставка – Алексей Гончарук, замглавы Офиса президента. Потому что он идеально подходит под те параметры, которые описал президент Зеленский: технократ, новое лицо, а главное – он является выдвиженцем Богдана. Кстати, очень много слухов о том, что и сам Богдан хочет стать премьер-министром. Но Богдан, если уйдет в Кабмин, потеряет то эксклюзивное влияние на Зеленского, которое сейчас имеет. А вот если он выдвинет на премьер-министра своего ставленника – другое дело. В Офис президента Гончарука привел именно Богдан. И Гончарук, насколько я знаю, да и Шефир сказал об этом в своем недавнем интервью, получил признание и президента, и команды Зеленского. Так что он гармонично влился в команду президента. Потому я думаю, что доверие к Гончаруку есть – со стороны Богдана и президента, и это делает его одним из потенциальных кандидатов на пост премьера.

Хотя окончательное решение еще не принято.

Kinza: Як ви ставитеся до такої кандидатури на посаду прем’єра як Владислав Рашкован?

Владимир Фесенко: Це – можливий варіант. Але одразу зазначу, що інформація, яка з’явилася в одному американському виданні, була зі слів Юрія Вітренка. А шансів на реалізацію прогнозу Вітренка дуже мало. Є кандидатури Данилюка, Абромавічуса, і Рашкована справді розглядають.

Також слід зважати на те, що Рашкован – ближчий до команди Вакарчука і Голосу, аніж до команди Зеленського. Я думаю, що все-таки кандидат на посаду прем’єра буде від команди Зеленського.

Владимир Фесенко / Главред

Карпенко С.: Как может вести себя Россия, увидев результаты парламентских выборов в Украине? Что может в зависимости от этого меняться в ее поведении? Как использует она эти 40 откровенно пророссийских штыков в Раде? Ожидала ли Москва большего?

Владимир Фесенко: В Москве, несомненно, ожидали большего, но получили столько, сколько могли получить. Я надеюсь, что это лишит Москву иллюзий о том, что она может поменять власть в Украине через выборы. Ведь реально ситуация иная: на выборах в Украине ситуацию меняют только украинские избиратели. А пророссийский электорат в Украине ограничен.

После этих выборов иллюзий у Кремля должно остаться меньше.

А реакция России может быть разной: и раздражение, и проявление агрессии (особенно на Донбассе). Может быть и более прагматичная реакция – появится понимание того, что нужно все-таки договариваться с Зеленским. Надеюсь, что, в конце концов, они придут ко второму выводу.

polit_ua: Чому не спрацювало чергове хлібне перемир’я? Який сенс у день виборів нарощувати кількість обстрілів?

Владимир Фесенко: Іноді на фронті працює своя логіка, яка не пов’язана з логікою виборів. Тому ще потрібно розбиратися, хто стріляв і чому. Зовсім не факт, що спрацювали саме вибори.

Торік і позаторік також оголошувалися "хлібні перемир’я", проте жодне перемир’я, і "хлібні" в тому числі, так і не було повним. У найкращому випадку не стріляли один день.

На жаль, поки що ситуація не змінюється.

Усе залежить від Москви, яка не бажає припиняти воєнні дії на Донбасі. Це – головна причина. Москва прагне використовувати війну на Донбасі як інструмент впливу на нового президента України.

Alice: Первое перемирие, объявленное при Зеленском, закончилось ровно тем же самым, чем заканчивались все предыдущие при Порошенко. Вопрос: Зе сделает выводы из этого и поймет, что, очевидно, не с теми и не так достигаются эти договоренности и сменит тактику либо, как и его предшественник, будет договариваться о постоянных перемириях, ни одно из которых не будет выполняться?

Владимир Фесенко: Автор вопроса, явно, является сторонником Медведчука и России, судя по контексту.

Перемирия при Порошенко, при Зеленском и при любом другом не соблюдаются, прежде всего, со стороны России. Проблема не в том, какая фамилия у украинского президента, а в том, что этого не хочет Путин.

Вторая проблема. Если Украина согласится на перемирие или мир на условиях России, то война у нас будет не на Донбассе, а в Харькове, Одессе и Киеве.

"Партия мира" Медведчука вместе с партией Порошенко, на самом деле, являются партиями войны. Эти партии раскалывают страну и возвращают нас в 2014 год. Не будет мира на российских условиях! Это – обман. Возможно, кто-то в это и верит. Мир на условиях Медведчука, то есть предполагающий возвращение Украины под контроль Москвы, не примет бо́льшая часть украинцев. Поэтому все это – не более чем иллюзии. Не будет мира на условиях Медведчука. Скорее, это будет новая война, более масштабная и, к сожалению, более трагичная.

Петр: Может ли Саакашвили рассчитывать на какие-то должности при Зе? Какие именно?

Владимир Фесенко: Нет, никто ему таких обещаний не давал. Думаю, что, как минимум, некоторые люди в команде Зеленского понимают, что слишком опасно впускать Саакашвили внутрь власти, поскольку это может закончиться примерно тем же, чем закончился подобный эксперимент между Саакашвили и Порошенко.

Владимир Фесенко / Главред

Cfyz: Владимир, Ваше мнение, в какой степени президент Зеленский будет зависеть от олигархов? Коломойский его уже предупредил, что с олигархами нельзя разговаривать, как на колхозном собрании. Вот и его встреча с Ахметовым по поводу Ротердам+ как-то невнятно прошла. Наверное, каких-то резких движений не будет в плане их деолигархизации. Что будет, на ваш взгляд?

Владимир Фесенко: Во-первых, Роттердама+ уже нет. Во-вторых, встречи с Ахметовым и Пинчуком прошли конструктивно. А вот Коломойский до сих пор никак не найдет нужную тональность в общении с Зеленским. Поэтому мы видим, что уже, как минимум, два олигарха проявили уважение, такт и почтительность к новому президенту. Думаю, вопрос времени, что точно так же начнет себя вести и Коломойский.

Smilik: Вакарчук заявив, що не припинить концертну діяльність, коли стане депутатом. Тобто у кожного політика має бути свій "Рошен" – у когось Квартал, у когось концерти?:)

Владимир Фесенко: Тут справа не в "Рошені". "Рошен" – це бізнес, а концерти для Вакарчука – це не тільки бізнес, але й творчість. Він – творча людина. Так само, зверніть увагу на слова Шефіра, який сказав, що вони навіть хочуть повернутися до творчої діяльності, чому б іноді президенту Зеленському не виступити на сцені, хоча б суто символічно. Але це сказав не Зеленський, а Шефір. Наводжу цей приклад як ілюстрацію того, що все це – творчі люди, і їхні концерти не є тільки бізнесом та грошима, але й самовираженням і творчою самореалізацією.

Тому – нормально. Чому б і ні? Мені особисто було б шкода, якби Святослав припинив концертну діяльність. Інша річ, що він не зможе виступати за гроші, тобто він не зможе на цьому заробляти. Тут, напевно, ще мають розібратися юристи: чи можуть депутати займатися творчістю та концертною діяльністю.

Александр Тихий: Як ви вважаєте, чи не зависокий у нас прохідний бар’єр – 5% за партійними списками? Більше партій в парламенті – більше народне волевиявлення за поглядами та інтересами. Як ви вважаєте, чи не потрібно прохідний бар’єр знизити до 3 %?

Владимир Фесенко: Думаю, що ця ідея буде розглядатися новою Верховною Радою, адже Зеленський це вже пропонував.

Але тут є інша проблема. В залежності від того, скільки отримає партія Шарія за підсумками підрахунку голосів, будуть дивитися – чи потрібно взагалі знижувати прохідний бар’єр до 3%... В будь-якому разі, для партії Слуга народу це не надто актуальне питання. Для неї ця тема є другорядною. Але теоретично поновлення дискусії про зниження прохідного бар’єру можливе із подальшим внесенням деяких поправок, коли наближатиметься термін введення в дію нової виборчої системи, тобто нового Виборчого кодексу.

Ніккк: Як ви ставитеся до ідеї провести засідання нової ВРУ на День незалежності?

Владимир Фесенко: Нормально ставлюся. Я думаю, що є підстави і потреба в тому, щоб робота нової Верховної Ради почалася раніше. Це пов’язано із бюджетним процесом і великою кількістю питань, які треба вирішувати – від ухвалення нової редакції статті про покарання за незаконне збагачення до кадрових і багатьох інших питань. Отже, ідея правильна і символічна – провести перше засідання нового парламенту на День незалежності. Буде привід для депутатів раніше повернутися з відпусток.

Lucius: Зеленський пообіцяв, що одним із перших з-під пера новоспеченої ВР вийде закон про імпічмент. За такого парламенту чи може сам Зеленський стати першою жертвою цього закону?

Владимир Фесенко: За такого парламенту – ні. У цьому парламенті Зеленський матиме повну підтримку і вирішальний вплив на нього. Тому – який імпічмент? Для імпічменту потрібно, щоб три чверті депутатів проголосували за імпічмент. А тут все навпаки: абсолютна більшість народних депутатів підтримуватиме Зеленського, а за підтримки Батьківщини та деяких мажоритарників навіть виникне можливість провести деякі конституційні зміни.

Надежда Майная