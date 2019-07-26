СМИ узнали, кому "светит" пост главы фракции Слуги народа

Пост главы фракции Слуги народа "светит" трем членам политсилы, выяснили журналисты

На пост главы фракции партии президента Владимира Зеленского Слуга народа, уверенно победившей на внеочередных выборах в Верховную Раду, претендуют три члена политсилы.

Фракцию Слуги народа, в частности, может возглавить Руслан Стефанчук, который был представителем главы государства в Верховной Раде VIII созыва, пишет Украинская правда со ссылкой на источник в политсиле.

"…Председателем фракции Слуга народа может стать не только Александр Корниенко, или Руслан Стефанчук. Появился еще один кандидат на эту должность — Давид Арахамия" — сказал собеседник издания.

Напомним, выборы 2019 в Украине прошли 21 июля. Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% протоколов. В Верховную Раду IX созыва попали пять политсил, больше всего голосов получила партия Слуга народа — 43,16%.