На Донетчине члены окружной комиссии исчезли вместе с избирательной документацией

В ЦИК говорят, что не вызывали членов избиркома в Киев / УНИАН

В Покровске Донецкой области таинственным образом вместе с протоколами исчезли председатель и секретарь окружной избирательной комиссии №50. Через несколько дней после проведения выборов в парламент - с 26 на 27 июля - они выехали в Киев, но до сих пор не прибыли в столицу и не вернулись в Покровск.

Кандидат в народные депутаты по округу №50 Сергей Кошуков, который по результатам выборов занял пятое место в округе, написал заявление в полицию том, что исчезли люди, пишет Громадське. По его словам, наблюдатели общались с членами Центризбиркома и те подтвердили, что комиссия из 50-го округа не приезжала в Киев и никакие протоколы не привозила.

"Более того, ЦИК не вызывала их в Киев, поэтому они вообще не должны были туда ехать", - рассказал кандидат.

По мнению Кошукова, данная поездка в Киев была маневром, чтобы заставить разойтись людей, которые под стенами ОИК требовали честного подсчета голосов. Он уточнил, что по протоколам, которые есть на руках у наблюдателей, победу должен получить самовыдвиженец Андрей Аксенов, а не кандидат от Оппозиционного блока Руслан Требушкин, который выиграл выборы согласно данным окружной избирательной комиссии. Кошуков заявил, что будет требовать объявления перевыборов на 50-м округе.

Тем временем в пресс-службе Центризбиркома говорят, что протокол с мокрыми печатями от округа №50 они уже получили - на данный момент его обрабатывают. Уточняющий протокол в ЦИК ожидают 30-31 июля.

Напомним, 21 июля в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду. Как свидетельствуют результаты выборов на сайте ЦИК, первое место в округе №50 в Донецкой области занял кандидат от Оппозиционного блока Руслан Требушкин. На втором месте – самовыдвиженец Андрей Аксенов.

Как известно, в Покровске произошли столкновения под стенами окружной комиссии №50 после того, как наблюдатели зафиксировали различия в протоколах. К зданию ОИК принесли шины и требовали честного подсчета голосов. Полиция направила туда дополнительные силы, а вечером 23 июля в Покровск прилетел вертолет со спецназовцами.