В Раде рассказали о тренингах, где поднатаскают новоизбранных нардепов

Новоизбранным нардепам преподадут пару уроков / УНИАН

Программа Агентства США по международному развитию (USAID) Рада проведет тренинги для новоизбранных депутатов Верховной Рады и их помощников.

Новоизбранные депутаты парламента получат базовую информацию о процессе формирования публичной политики, в частности об основных этапах цикла принятия государственных решений, навыки безопасного и ответственного киберповедения и осведомленность в вопросах кибербезопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Рады.

Участников тренинга ознакомят с регламентом Верховной Рады, с правами и обязанностями депутатов, видами отчетов и их наполнением.

Отмечается, что новоизбранным депутатам возместят проезд и обеспечат проживание и питание.

Тренинги пройдут с 5 по 8 августа в гостиничном комплексе Трипольское солнце в Киевской области.

Напомним, ранее глава Слуги народа Дмитрий Разумков рассказал об обучении новоизбранных депутатов в Трускавце.