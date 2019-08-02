В Раде рассказали о тренингах, где поднатаскают новоизбранных нардепов

Новоизбранным депутатам возместят проезд, а также обеспечат проживание и питание.
Программа Агентства США по международному развитию (USAID) Рада проведет тренинги для новоизбранных депутатов Верховной Рады и их помощников.
Новоизбранные депутаты парламента получат базовую информацию о процессе формирования публичной политики, в частности об основных этапах цикла принятия государственных решений, навыки безопасного и ответственного киберповедения и осведомленность в вопросах кибербезопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Рады.
Участников тренинга ознакомят с регламентом Верховной Рады, с правами и обязанностями депутатов, видами отчетов и их наполнением.
Отмечается, что новоизбранным депутатам возместят проезд и обеспечат проживание и питание.
Тренинги пройдут с 5 по 8 августа в гостиничном комплексе Трипольское солнце в Киевской области.
Напомним, ранее глава Слуги народа Дмитрий Разумков рассказал об обучении новоизбранных депутатов в Трускавце.