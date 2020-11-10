Бывший активист Оранжевой революции стал депутатом от ОПЗЖ

Каськив во времена Оранжевой революции руководил организацией Пора, которая поддерживала Виктора Ющенко / ТСН

Бывший руководитель Государственногоагентства по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект) и лидер партии Пора времен Оранжевой революции Владислав Каськив стал депутатом Закарпатского областного совета от партии Оппозиционная платформа – За жизнь.

Как сообщает портал Центральной избирательной комиссии, Каськив прошел в областной совет под №6, представляя партию ОПЗЖ. Политик получил 481 голос от избирателей. Указано, что Каськив является частным предпринимателем, его место жительства зарегистрировано в Киеве.

Примечательно, во времена правления Виктора Януковича Владислав Каськив занимал должность главы Государственногоагентства по инвестициям и управлению национальными проектами. Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2015 году утверждал, что агентство при Каськиве понесло потери в размере 2 миллиардов гривен.

Каськив был экстрадирован из Панамы в Украину 1 ноября 2017 года. Его арестовал на 2 месяца суд, избрав меру пресечения с возможностью внесения залога.

160 тысяч гривен залога за Каськива уже на следующий день внес юрист Виктор Ермолаев. Каськив, в свою очередь, возместил государству 7,5 миллионов гривен убытков.

Глава Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фесенко напомнил, что Каськив в свое время был активистом Оранжевой революции и возглавлял политическую партию Пора, которая принимала непосредственное участие в событиях 2004-2005 годов.

"Вот она ирония политической судьбы: бывший активист Оранжевой революции и бывший лидер партии "Пора" (если кто еще помнит такую) прошел в Закарпатский облсовет от ОПЗЖ. И это не единственный такой пример. Кстати, примеры, когда двигались в противоположном направлении, также есть (в БПП было немало бывших регионалов). Просто фигуры не такие известные", - подчеркнул политический эксперт.

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