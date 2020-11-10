УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Выборы-2020

Бывший активист Оранжевой революции стал депутатом от ОПЗЖ

10 ноября 2020, 22:10

Бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив избран в Закарпатский облсовет от партии Виктора Медведчука.

Каськив
Каськив во времена Оранжевой революции руководил организацией Пора, которая поддерживала Виктора Ющенко / ТСН

Бывший руководитель Государственногоагентства по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект) и лидер партии Пора времен Оранжевой революции Владислав Каськив стал депутатом Закарпатского областного совета от партии Оппозиционная платформа – За жизнь.

Как сообщает портал Центральной избирательной комиссии, Каськив прошел в областной совет под №6, представляя партию ОПЗЖ. Политик получил 481 голос от избирателей. Указано, что Каськив является частным предпринимателем, его место жительства зарегистрировано в Киеве.

Примечательно, во времена правления Виктора Януковича Владислав Каськив занимал должность главы Государственногоагентства по инвестициям и управлению национальными проектами. Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2015 году утверждал, что агентство при Каськиве понесло потери в размере 2 миллиардов гривен.

Каськив был экстрадирован из Панамы в Украину 1 ноября 2017 года. Его арестовал на 2 месяца суд, избрав меру пресечения с возможностью внесения залога.

160 тысяч гривен залога за Каськива уже на следующий день внес юрист Виктор Ермолаев. Каськив, в свою очередь, возместил государству 7,5 миллионов гривен убытков.

Глава Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фесенко напомнил, что Каськив в свое время был активистом Оранжевой революции и возглавлял политическую партию Пора, которая принимала непосредственное участие в событиях 2004-2005 годов.

"Вот она ирония политической судьбы: бывший активист Оранжевой революции и бывший лидер партии "Пора" (если кто еще помнит такую) прошел в Закарпатский облсовет от ОПЗЖ. И это не единственный такой пример. Кстати, примеры, когда двигались в противоположном направлении, также есть (в БПП было немало бывших регионалов). Просто фигуры не такие известные", - подчеркнул политический эксперт.

Местные выборы в Украине-2020

  • Местные выборы в Украине прошли 25 октября на всей подконтрольной Киеву территории, кроме некоторых контролируемых районов в Донецкой и Луганской областях. Кампания ознаменовалась рекордно низкой явкой – 36,98%.
  • Также 25 октября прошли выборы мэров. В восьми городах градоначальники были избраны в первом туре, среди них – Виталий Кличко в Киеве (50,52%) и Геннадий Кернес в Харькове (60,34%).
  • 15 ноября второй тур выборов мэра пройдет в таких городах, как Одесса, Херсон, Львов, Сумы, Днепр, Луцк, Ужгород, Полтава, Николаев и Черновцы.

новости Украины Новости Закарпатья ОПЗЖ Местные выборы в Украине 2020 Владислав Каськив
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:13
Гороскоп на 11 ноября для всех: избавление от "паразитов" и высокий результат
22:10
Бывший активист Оранжевой революции стал депутатом от ОПЗЖ Видео
22:02
Бывшая жена Трампа резко высказалась о его поражении на выборах в США Видео
21:27
Шмыгаль назвал главное преимущество жесткого карантина в выходные дни Видео
21:17
Теща Порошенко умерла
Реклама
21:15
Куда сходить в Киеве ноябре: эротические шоу и концерты
21:07
В Одессе иномарка влетела в остановку: обнародована версия водителя Видео
21:04
Алиев назвал сроки вывода войск Армении из Нагорного Карабаха Видео
20:59
Рак щитовидки: ученые назвали три предупреждающих знака Видео
20:38
Врачи рассказали, как наличие собаки влияет на здоровье Видео
20:36
Опубликовано первое фото Кернеса из Шарите Видео
20:32
Путин в Нагорном Карабахе обыграл всех мнение
20:25
В Украине закрыли уголовное дело против Байдена​ - СМИ Видео
20:12
Коллаген: названы преимущества для кожи и здоровья Видео
20:06
Карантин выходного дня: в Слуге народа сделали заявление насчет локдауна​ Видео
19:50
Инфекционист спрогнозировала ослабление коронавируса Видео
19:43
PlayStation 5 – всё, что вам нужно знать о новой консоли Sony
19:40
Зеленский предложил простой способ борьбы с коронавирусом​ Видео
19:36
Самый высокооплачиваемый артист - сколько получает Олег Винник
19:26
Что изменит президентство Байдена в украино-американских отношениях мнение
Реклама
19:13
В Одессе авто влетело в остановку с людьми, много пострадавших Видео
19:07
План Украины по Донбассу: у Кравчука заявили о неожиданном решении России Видео
18:55
Двойной удар по Украине: эксперт объяснил, чем опасна победа Байдена Видео
18:43
Создатели Бладшота снимают второй фильм
18:36
"Наступает катастрофа": инфекционист описала фазы коронавируса Видео
18:20
В "яблочном" королевстве неспокойно: покупатели iPhone 12 недовольны устройством
18:15
Сериал Академия Амбрелла продлили на 3 сезон - какой график съемок
18:10
Лукашенко анонсировал кризис в Беларуси и предупредил граждан Видео
17:51
Врач назвала главную ошибку при лечении коронавируса Видео
17:45
Азербайджан сбил российский вертолет: Путин назвал имена жертв Видео
17:20
В НБУ объяснили, почему курс гривны к доллару резко обвалился Видео
17:15
Первый взгляд на геймплей Resident Evil 8 Видео
17:08
Пашинян назвал главную причину решения Еревана по Нагорному Карабаху Видео
17:05
Врач раскрыла особенности кашля при коронавирусе Видео
17:00
В моде паутинка на ногтях – черный и красный маникюр с паутинкой: фото Фото
16:59
Светлана Лобода взбудоражила смелым фото с откровенным декольте
16:51
Луценко рассказал, как переболел коронавирусом
16:50
Россия выплатит Навальному компенсацию​: названа причина Видео
16:30
Врач рассказала о разных штаммах COVID-19 в Украине Видео
16:26
Россия отправила в Нагорный Карабах уже 20 самолётов с миротворцами Видео
Реклама
16:24
"Теневые переговоры" о поддержке казахского машиностроения имеют признаки коррупции – эксперт
16:20
Умер Берт Беласко - появились подробности о причине смерти актера
16:13
Вице-премьер оценил запрет россиян и боевиков на работу КПВВ на Донбассе Видео
16:01
В Турции раскрыли планы Анкары по Нагорному Карабаху Видео
16:00
Ученые нашли еще одно лекарство, которое "убивает" коронавирус Видео
15:35
Пашинян объяснил, кто виновен в ситуации вокруг Нагорного Карабаха
15:29
Новая Почта предлагает новый способ оплаты за посылки
15:22
Песков прокомментировал бунты в Армении из-за договоренностей по Карабаху Видео
15:12
Замена оливок: как приготовить быстро маринованные сливы на зиму Видео
15:12
У Путина сделали неожиданное заявление о миротворцах Турции в Нагорном Карабахе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять