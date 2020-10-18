"Это постная ху*ня, давай по новой, б*я": Кучер снял пародию на ролик с Кернесом

Михаил Добкин и Геннадий Кернес / УНИАН

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер выложил предвыборное видео с кадрами из ролика с участием Геннадия Кернеса и Михаила Добкина.

Соответствующее видео Кучер опубликовал в своем Facebook.

Ролик стал пародией на знаменитое видео-мем с участием Добкина и Кернеса, снятое в 2005 году.

При этом в ролике Кучер вступил в заочную дискуссию с Кернесом, напоминая о многочисленных нерешенных проблемах в Харькове.

"Поговорили. Теперь все будет именно так", - написал Кучер в подписи под видео.

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Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось о том, что на предвыборном плакате кандидата в депутаты городского совета Житомира от Слуги народа Татьяны Руденькой были допущены ошибки.