Местные выборы: где смогут проголосовать инвалиды

Мониторинг касательно вопроса приспособленности участков для приема людей с инвалидностью был проведен облгосадминистрациями.
В Украине на местных выборах почти 60% избирательных участков будут доступны для людей с инвалидностью.
Как пишет пресс-служба Кабмина, об этом сообщил сегодня министр Олег Немчинов и поведал о проведенном мониторинге участков.
Ситуацию с материально-техническим обеспечением участков обсуждали во время заседания межведомственной комиссии по подготовке к местным выборам.
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Мониторинг касательно вопроса приспособленности участков для приема людей с инвалидностью был проведен облгосадминистрациями, которые выяснили, что доступными являются 60% участков.
Местные выборы - о чем сообщалось ранее:
- Мэр Харькова Геннадий Кернес и губернатор Алексей Кучер, кандидат в мэры Харькова от партии "Слуга Народа", выходят во второй тур выборов городского головы. За них готовы проголосовать две трети харьковчан.
- на сайте Верховной Рады опубликовали текст постановления 4234 авторства депутата Слуги народа Татьяны Грищенко об отмене второго тура выборов мэров, который полностью дублирует ранее обнародованный в СМИ документ.
Автор: Екатерина Трохимчук