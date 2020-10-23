Местные выборы: где смогут проголосовать инвалиды

В Кабмине рассказали, где смогут проголосовать инвалиды / УНИАН

В Украине на местных выборах почти 60% избирательных участков будут доступны для людей с инвалидностью.

Как пишет пресс-служба Кабмина, об этом сообщил сегодня министр Олег Немчинов и поведал о проведенном мониторинге участков.

Ситуацию с материально-техническим обеспечением участков обсуждали во время заседания межведомственной комиссии по подготовке к местным выборам.

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Мониторинг касательно вопроса приспособленности участков для приема людей с инвалидностью был проведен облгосадминистрациями, которые выяснили, что доступными являются 60% участков.

Местные выборы - о чем сообщалось ранее: