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"Не торгуемся": Кличко отказался от поддержки Порошенко на выборах

16 сентября 2020, 17:44

Мэр Киева заявил, что любое политическое объединение для него приемлемо исключительно вокруг интересов горожан.

Кличко
Виталий Кличко / УНИАН

Столичный мэр Виталий Кличко прокомментировал информацию о том, что партия Европейская солидарность (политсила экс-президента Петра Порошенко) будет поддерживать его кандидатуру на грядущих мэрских выборах-2020

Киевский градоначальник записал видеообращение в собственном кабинете

"Друзья, сегодня узнал про поддержку моей кандидатуры на пост мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Я благодарен за это. Потому что поддерживать кого-то или нет - право каждой партии или политика. Понимаю, что множество политических сил хотят, чтобы Кличко был "их мэром". Я же снова четко скажу всем - я являюсь и буду мэром только киевлян. И всегда нес ответственность только перед киевлянами. Потому что именно они доверили мне проводить изменения в Киеве и выбрали мэром столицы. Я благодарен за поддержку каждому жителю нашего города. УДАР идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся. Любое объединение возможно исключительно вокруг интересов киевлян. Потому что мы работаем только с киевлянами и для них", ‒ заявил он.

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Выборы мэра Киева и Киевсовета - что было ранее:

  • В июне 2020 года партия экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность обнародовала обращение к мэру Киева Виталию Кличко с предложением объединить усилия на предстоящих выборах в столице.
  • Кличко отклонил предложение и заявил, что намерен выдвигаться в мэры от своей политической силы - партии УДАР.
  • В сентябре 2020 года стало известно, что список кандидатов от Европейской солидарности в Киевсовет возглавит Марина Порошенко - супруга Петра Порошенко.
Виталий Кличко выборы мэра Киева 2020 Европейская солидарность УДАР Петр Порошенко
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