"Не торгуемся": Кличко отказался от поддержки Порошенко на выборах

Виталий Кличко / УНИАН

Столичный мэр Виталий Кличко прокомментировал информацию о том, что партия Европейская солидарность (политсила экс-президента Петра Порошенко) будет поддерживать его кандидатуру на грядущих мэрских выборах-2020

Киевский градоначальник записал видеообращение в собственном кабинете

"Друзья, сегодня узнал про поддержку моей кандидатуры на пост мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Я благодарен за это. Потому что поддерживать кого-то или нет - право каждой партии или политика. Понимаю, что множество политических сил хотят, чтобы Кличко был "их мэром". Я же снова четко скажу всем - я являюсь и буду мэром только киевлян. И всегда нес ответственность только перед киевлянами. Потому что именно они доверили мне проводить изменения в Киеве и выбрали мэром столицы. Я благодарен за поддержку каждому жителю нашего города. УДАР идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся. Любое объединение возможно исключительно вокруг интересов киевлян. Потому что мы работаем только с киевлянами и для них", ‒ заявил он.

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Выборы мэра Киева и Киевсовета - что было ранее: