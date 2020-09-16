"Не торгуемся": Кличко отказался от поддержки Порошенко на выборах

Мэр Киева заявил, что любое политическое объединение для него приемлемо исключительно вокруг интересов горожан.
Столичный мэр Виталий Кличко прокомментировал информацию о том, что партия Европейская солидарность (политсила экс-президента Петра Порошенко) будет поддерживать его кандидатуру на грядущих мэрских выборах-2020
Киевский градоначальник записал видеообращение в собственном кабинете
"Друзья, сегодня узнал про поддержку моей кандидатуры на пост мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Я благодарен за это. Потому что поддерживать кого-то или нет - право каждой партии или политика. Понимаю, что множество политических сил хотят, чтобы Кличко был "их мэром". Я же снова четко скажу всем - я являюсь и буду мэром только киевлян. И всегда нес ответственность только перед киевлянами. Потому что именно они доверили мне проводить изменения в Киеве и выбрали мэром столицы. Я благодарен за поддержку каждому жителю нашего города. УДАР идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся. Любое объединение возможно исключительно вокруг интересов киевлян. Потому что мы работаем только с киевлянами и для них", ‒ заявил он.
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Выборы мэра Киева и Киевсовета - что было ранее:
- В июне 2020 года партия экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность обнародовала обращение к мэру Киева Виталию Кличко с предложением объединить усилия на предстоящих выборах в столице.
- Кличко отклонил предложение и заявил, что намерен выдвигаться в мэры от своей политической силы - партии УДАР.
- В сентябре 2020 года стало известно, что список кандидатов от Европейской солидарности в Киевсовет возглавит Марина Порошенко - супруга Петра Порошенко.