Опрос Зеленского: стала известна суть еще одного вопроса

Еще один вопрос во время всеукраинского опроса будет касаться сокращения количества нардепов, поделились в ОП / УНИАН

Советник Андрея Ермака, главы Офиса президента Владимира Зеленского, – Михаил Подоляк сообщил, что еще один вопрос от украинского лидера во время опроса в день местных выборов будет касаться сокращения количества депутатов Верховной Рады.

Вопрос будет касаться сокращения количества нардепов до 300 человек (согласно Конституции, их должно быть 450), приводит сведения Подоляка Telegram-канал Политика Страны.

"…еще один из пяти вопросов президента на всеукраинский опрос граждан 25 октября будет касаться сокращения депутатского корпуса до 300 депутатов…", – сказал советник.

Напомним, Владимир Зеленский 13 октября сообщил, что в Украине в день проведения местных выборов 2020 – 25 числа – также проведут всеукраинский опрос.

Президент добавил, что украинцам предложат ответить на пять вопросов, однако не назвал их.

Позже Зеленский раскрыл два вопроса: