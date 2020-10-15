Опрос Зеленского: стала известна суть еще одного вопроса

Украинцам поставят вопрос, который касается работы парламента, сообщили в Офисе президента.
Советник Андрея Ермака, главы Офиса президента Владимира Зеленского, – Михаил Подоляк сообщил, что еще один вопрос от украинского лидера во время опроса в день местных выборов будет касаться сокращения количества депутатов Верховной Рады.
Вопрос будет касаться сокращения количества нардепов до 300 человек (согласно Конституции, их должно быть 450), приводит сведения Подоляка Telegram-канал Политика Страны.
"…еще один из пяти вопросов президента на всеукраинский опрос граждан 25 октября будет касаться сокращения депутатского корпуса до 300 депутатов…", – сказал советник.
- Напомним, Владимир Зеленский 13 октября сообщил, что в Украине в день проведения местных выборов 2020 – 25 числа – также проведут всеукраинский опрос.
- Президент добавил, что украинцам предложат ответить на пять вопросов, однако не назвал их.
Позже Зеленский раскрыл два вопроса:
- "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?";
- "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны".
Автор: Екатерина Присяжнюк