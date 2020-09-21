УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Выборы-2020

Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского на выборах - свежий опрос

21 сентября 2020, 12:36

Социологи выяснили электоральные настроения населения относительно выборов президента Украины.

Зеленский
Зеленского поддерживает треть украинцев / Скриншот с president.gov.ua

Если бы выборы президента Украины проходили в середине сентября, то за нынешнего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 22,2% украинцев. Среди опрошенных граждан, которые определились с выбором, поддержка Зеленского составляет 31,8%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного КМИС.

Согласно опросу, 13,2% украинцев проголосовали бы на выборах за Петра Порошенко; 9,3% - за Юрия Бойко; 6,8% - за Юлию Тимошенко, 4,8% - за Игоря Смешко; 4,2% - за Олега Ляшко, 3,4% - за Анатолия Гриценко; 1,6% - за Александра Вилкула.

При этом 13,1% опрошенных украинцев не определились, за кого голосовать на выборах президента Украины.

kiis.com.ua

Среди украинцев, которые определились со своими электоральными симпатиями на выборах главы государства, голоса среди возможных кандидатов распределились бы так:

  • 31,8% проголосовали бы за Владимира Зеленского;
  • 18,9% - за Петра Порошенко;
  • 13,3% - за Юрия Бойко;
  • 9,8% - за Юлию Тимошенко;
  • 6,8% - за Игоря Смешко;
  • 6% - за Олега Ляшко;
  • 4,9% - за Анатолия Гриценко;
  • 2,3% - за Александра Вилкула.
kiis.com.ua

Опрос проводился с 12 по 16 сентября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса были проведены 2000 интервью.

Читайте такжеОпрос показал крушение рейтинга Зеленского

Напомним:

Владимир Зеленский выборы новости Украины опрос КМИС Петр Порошенко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

13:03
Кето-диета VS диета Аткинса: диетологи сравнили преимущества для похудения
12:56
На теле активиста Тесака нашли нехарактерные для суицида раны и гематомы
12:54
Дело за сдачу Крыма: политолог объяснил, к чему готовиться Турчинову Видео
12:39
Как пополнить Водафон без комиссии и что делать с бонусами
12:36
Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского на выборах - свежий опрос
12:17
Бутусов прокомментировал обвинения Ермака по делу вагнеровцев Видео
12:13
Каким регионам запретили смягчать карантин: тревожные данные Минздрава Видео
11:43
Появился первый официальный трейлер сериала ВандаВижн Видео
11:43
Украину спасет Китай? мнение
11:38
Масло черного тмина: впечатляющие преимущества для здоровья и красоты Видео
11:30
Кравчук жестко раскритиковал Порошенко из-за Донбасса
11:28
Лукашенко — нелегитимный: в ЕС рассказали о договоренностях с Тихановской Видео
11:19
Украинский пограничник влип в громкий скандал после оскорбления ВСУ в TikTоk
11:02
Эмми 2020 - список победителей престижной награды Видео
10:58
"Умирающий тиран обречен": эксперт спрогнозировал судьбу Лукашенко Видео
10:48
Осень отменяется: синоптик дал прогноз погоды на неделю Видео
10:32
Кому не будет амнистии в ОРДЛО: Резников рассказал о переходном правосудии Видео
10:24
Жилой массив в Киеве затянуло смогом
10:10
Коронавирус в Украине: за сутки - тысячи новых зараженных и 26 смертей Видео
10:09
Десять нестыковок в деле отравления Навального мнение
10:00
Танці з зірками 2020 смотреть онлайн полный 4 выпуск - 20 сентября Видео
09:55
Коронавирус в Киеве вплотную подошел к новой психологической отметке Видео
09:54
У Зеленского назвали условие переноса местных выборов 2020 Видео
09:43
Гороскоп для всех на 22 сентября: продвижение и успех в любых сделках Видео
09:39
В США поймали женщину, которая хотела отравить Трампа - СМИ Видео
09:29
Эпидемиолог оценил шансы появления вакцины от Covid-19 в ближайшем будущем Видео
09:10
Танці з зірками 2020 4 выпуск: кто покинул шоу 20 сентября Видео
09:04
Номер Навального в томском отеле проинспектировал Роспотребнадзор Видео
08:42
Коронавирус "приехал" в Китай на упаковке с деликатесом из России Видео
08:39
Гороскоп для всех на 21 сентября: кого ждет "взлет" к высотам Видео
08:38
США выдвинули России ультиматум мнение
08:30
Маски для лица увеличивают шансы болеть коронавирусом бессимптомно - ученые Видео
08:01
"Закроют всё": почему эксперты предрекают школам тотальный карантин
08:00
В Украине обновили зоны карантина: какие города попали под самые строгие ограничения Видео
07:33
Коронавирус в школах и детсадах: эпидемиолог озвучил главную проблему Видео
07:17
Где в Киеве бесплатно или недорого сдать тест на коронавирус
06:59
Кравчук рассказал, как нужно изменить Минские соглашения
06:55
Китайский секрет: что скрывают в Пекине о коронавирусе мнение
06:32
В моду вошли удивительные женские шарфы цвета марсала и изумруда - фото Фото
05:59
По стопам Януковича: в оппозиции Беларуси рассказали, чем закончит Лукашенко Видео
05:27
Красивые поздравления с Рождеством Богородицы – в прозе, стихах и картинках
05:01
"ЛДНР" на позициях ВСУ: Кравчук поставил жесткое условие по Донбассу Видео
04:34
Назван главный прун по знаку Зодиака Видео
03:56
Журналист объяснил, как США помогут Украине вернуть Крым и Донбасс Видео
03:05
В Минздраве рассказали, как бесплатно сдать тест на коронавирус
02:13
Мика Ньютон рассказала о борьбе с раком и назвала первый симптом Видео
00:55
Коронавирус бьет в упор: эксперт рассказала, кто рискует стать жертвой COVID-19 Видео
00:21
В моде густые брови в стиле 80-х: как быстро отрастить брови дома
20 сентября, воскресенье
23:57
Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды до конца осени Видео
23:31
Мощный взрыв на пивзаводе в Киеве: всплыла истинная причина
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять