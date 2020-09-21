Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского на выборах - свежий опрос

Зеленского поддерживает треть украинцев / Скриншот с president.gov.ua

Если бы выборы президента Украины проходили в середине сентября, то за нынешнего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 22,2% украинцев. Среди опрошенных граждан, которые определились с выбором, поддержка Зеленского составляет 31,8%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного КМИС.

Согласно опросу, 13,2% украинцев проголосовали бы на выборах за Петра Порошенко; 9,3% - за Юрия Бойко; 6,8% - за Юлию Тимошенко, 4,8% - за Игоря Смешко; 4,2% - за Олега Ляшко, 3,4% - за Анатолия Гриценко; 1,6% - за Александра Вилкула.

При этом 13,1% опрошенных украинцев не определились, за кого голосовать на выборах президента Украины.

kiis.com.ua

Среди украинцев, которые определились со своими электоральными симпатиями на выборах главы государства, голоса среди возможных кандидатов распределились бы так:

31,8% проголосовали бы за Владимира Зеленского;

18,9% - за Петра Порошенко;

13,3% - за Юрия Бойко;

9,8% - за Юлию Тимошенко;

6,8% - за Игоря Смешко;

6% - за Олега Ляшко;

4,9% - за Анатолия Гриценко;

2,3% - за Александра Вилкула.

kiis.com.ua

Опрос проводился с 12 по 16 сентября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса были проведены 2000 интервью.

Читайте такжеОпрос показал крушение рейтинга Зеленского

Напомним: