Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского на выборах - свежий опрос

Социологи выяснили электоральные настроения населения относительно выборов президента Украины.
Если бы выборы президента Украины проходили в середине сентября, то за нынешнего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 22,2% украинцев. Среди опрошенных граждан, которые определились с выбором, поддержка Зеленского составляет 31,8%.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного КМИС.
Согласно опросу, 13,2% украинцев проголосовали бы на выборах за Петра Порошенко; 9,3% - за Юрия Бойко; 6,8% - за Юлию Тимошенко, 4,8% - за Игоря Смешко; 4,2% - за Олега Ляшко, 3,4% - за Анатолия Гриценко; 1,6% - за Александра Вилкула.
При этом 13,1% опрошенных украинцев не определились, за кого голосовать на выборах президента Украины.
Среди украинцев, которые определились со своими электоральными симпатиями на выборах главы государства, голоса среди возможных кандидатов распределились бы так:
- 31,8% проголосовали бы за Владимира Зеленского;
- 18,9% - за Петра Порошенко;
- 13,3% - за Юрия Бойко;
- 9,8% - за Юлию Тимошенко;
- 6,8% - за Игоря Смешко;
- 6% - за Олега Ляшко;
- 4,9% - за Анатолия Гриценко;
- 2,3% - за Александра Вилкула.
Опрос проводился с 12 по 16 сентября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса были проведены 2000 интервью.
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Напомним:
- Согласно результатам социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы им.Илька Кучерива, президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют 49% граждан.
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