"Смешнее комедии": в Сумах отец и сыновья идут в политику от разных партий

Члены одной семьи поддерживают политических оппонентов.
В Сумах отец и двое его сыновей баллотируются в областной и городской советы от разных партий, которые являются политическими противниками.
Как сообщается на сайте ЦВК, Галаев Магомер-Шарип Джамалович баллотируется в депутаты Сумского областного совета от партии Батькивщина.
Сын сторонника партии Юлии Тимошенко, Галаев Расул Магомед-Шарипович, выдвинулся в депутаты Сумского городского совета от Европейской солидарности.
А второй наследник, Галаев Рустам Магомед-Шарипович, идет в депутаты Сумского городского совета от партии Слуга народа.
В соцсетях с юмором отреагировали на тандем политических оппонентов.
"Украинские выборы смешнее любой комедии. В Сумах в местный совет баллотируются Магомед Галаев и два его сына - Расул и Рустам. И все от разных партий. Магомед Галаев от Батькивщины, Расул Галаев от ЕС, а Рустам Галаев от Слуги народа.
Какой эпический сериал можно было бы снять по мотивам этой драмы!
- Ты работаешь на шоколадного барыгу!
- На свою зеленую соплю посмотри!
- Сделаю вас вместе!" – написал в Facebook журналист и блогер Денис Казанский.
Опрос Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский 13 октября заявил, что в стране параллельно с местными выборами 25 октября пройдет консультативный опрос.
16 октября стали известны все пять вопросов властей украинскому народу. Они будут касаться создания экономической зоны на Донбассе, пожизненного наказания за коррупцию, сокращения количества депутатов Рады до 300 человек, легализации марихуаны в медицинских целях и вопроса гарантий безопасности Украины в рамках Будапештского меморандума.
В ЦИК заявили, что комиссия не имеет никакого отношения к данному опросу, который не соответствует избирательному законодательству.
Учитывая, что финансировать опрос Зеленского из бюджетных денег нельзя, в руководстве Рады рассказали, откуда власти возьмут финансовые средства на реализацию такой идеи.