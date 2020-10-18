"Смешнее комедии": в Сумах отец и сыновья идут в политику от разных партий

В Сумах от разных партий баллотируются три члена одной семьи / УНИАН

В Сумах отец и двое его сыновей баллотируются в областной и городской советы от разных партий, которые являются политическими противниками.

Как сообщается на сайте ЦВК, Галаев Магомер-Шарип Джамалович баллотируется в депутаты Сумского областного совета от партии Батькивщина.

Сын сторонника партии Юлии Тимошенко, Галаев Расул Магомед-Шарипович, выдвинулся в депутаты Сумского городского совета от Европейской солидарности.

А второй наследник, Галаев Рустам Магомед-Шарипович, идет в депутаты Сумского городского совета от партии Слуга народа.

В соцсетях с юмором отреагировали на тандем политических оппонентов.

"Украинские выборы смешнее любой комедии. В Сумах в местный совет баллотируются Магомед Галаев и два его сына - Расул и Рустам. И все от разных партий. Магомед Галаев от Батькивщины, Расул Галаев от ЕС, а Рустам Галаев от Слуги народа.

Какой эпический сериал можно было бы снять по мотивам этой драмы!

- Ты работаешь на шоколадного барыгу!

- На свою зеленую соплю посмотри!

- Сделаю вас вместе!" – написал в Facebook журналист и блогер Денис Казанский.

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