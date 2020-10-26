У Авакова рассказали, сколько нарушений было на местных выборах / УНИАН

25 октября, когда в Украине проходили местные выборы-2020, полиция зафиксировала около 4,4 тысячи административных правонарушений на избирательных участках ‒ более чем в 1,5 раза больше, чем на внеочередных парламентских в прошлом году.

Об этом в эфире Громадського радио заявил Иван Варченко ‒ советник руководителя МВД страны Арсена Авакова. Он утверждает, что основными нарушениями были административные ‒ то есть те, которые связаны с голосованием избирателей, когда люди не голосовали так, как это положено по закону.

"Например, забрал с собой или выбросил бюллетень, что избирательное законодательство сейчас запрещает. Были пьянки на избирательных участках, были попытки вынести избирательный бюллетень – такие попытки квалифицировались по Уголовному кодексу. Было около 20 нарушений, характеризующихся по статье 160 Уголовного кодекса (подкуп избирателей). По каждому из них должны будут нести уголовную ответственность", ‒ заявил Варченко.

Он также рассказа, что в ночь начала подсчета голосов в полицию поступило около 150 сообщений о нарушениях. Кроме того, правоохранители получили "ощутимое количество жалоб", которые были связаны с проведением всеукраинского опроса президента Зеленского.

Читайте также"День тишины" перед выборами: сотни нарушений, названы области-лидеры

Местные выборы-2020 - нарушения: