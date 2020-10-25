В Слуге народа заявили о масштабных нарушениях на выборах в Киеве

На избирательных участках фиксируют нарушения / УНИАН

Народный депутат от партии Слуга народа Роман Грищук утверждает, что в Киеве на избирательных участках зафиксированы многочисленные нарушения законодательства.

"По Киеву мы видим огромное количество нарушений. Этого почти не наблюдалось на парламентских выборах. Так называемые сетки, когда скупаются голоса. Замечаем элементы контролируемого голосования, когда все собирают, обзванивают, выдают деньги. Это фиксируют наблюдатели и правоохранительные органы", - подчеркнул политик. Видео обнародовано в YouTube.

По словам депутата, существенное нарушение на местных выборах – ненадлежащее оформление избирательных участков. В частности, отсутствует информация о кандидатах.

"В Киеве есть участки, где отсутствует информация о кандидатах в мэры. На некоторых участках на стенах нет информации о кандидатах. Это очень плохо, поскольку не могут избиратели ознакомиться с кандидатами. Много, очень много избирателей непосредственно на участке принимают решение по поводу кандидатов и потом голосуют", - подытожил Грищук.

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