В Запорожье украли бюллетени прямо на избирательном участке

В Запорожье произошла кража бюллетеней / УНИАН

В городе Запорожье во время местных выборов член избирательной комиссии обнаружил пропажу на своем столе 40 бюллетеней и срочно обратился в полицию.

Как пишет пресс-служба Нацполиции Запорожской области, сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника, который совершил кражу.

Полиция уже открыла уголовное производство по статье "Похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня".

В случае доказательства вины, злоумышленнику может грозить до двух лет лишения свободы.

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Отметим, что в областную полицию поступило 87 сообщений о возможном нарушении избирательного законодательства в день голосования. В настоящее время открыто одно 1 уголовное производство и составлены два административных протокола.

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