В Запорожье украли бюллетени прямо на избирательном участке

В случае доказательства вины, злоумышленнику может грозить до двух лет лишения свободы.
В городе Запорожье во время местных выборов член избирательной комиссии обнаружил пропажу на своем столе 40 бюллетеней и срочно обратился в полицию.
Как пишет пресс-служба Нацполиции Запорожской области, сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника, который совершил кражу.
Полиция уже открыла уголовное производство по статье "Похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня".
В случае доказательства вины, злоумышленнику может грозить до двух лет лишения свободы.
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Отметим, что в областную полицию поступило 87 сообщений о возможном нарушении избирательного законодательства в день голосования. В настоящее время открыто одно 1 уголовное производство и составлены два административных протокола.
Местные выборы в Украине - о чем сообщалось ранее:
- В воскресенье, 25 октября, по всей Украине проходят местные выборы.
- В Ирпене Киевской области разоблачили сеть подкупа избирателей. Под подозрением оказался командир одного из факультетов Университета государственной фискальной службы Украины.
- В Житомире подрядчики не обеспечили избирательные участки нормальными кабинками, поэтому в ход пошел реквизит кукольного театра – тряпки, лестницы, ширмы. На некоторых участках кабинок для голосования нет совсем – избиратели голосуют "на коленях".
- стала известна явка на местных выборах по состоянию на 13:00, 25 октября. Соответствующие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия в Facebook. По данным ЦИК, в Киеве явка составляет 16,2%. Наибольшая явка наблюдается в Одесской области - 26%.