Названы пять главных нарушений на местных выборах в Украине

Избирательные участки закрываются в 20:00 / УНИАН

Эксперты Комитета избирателей Украины назвали пять ключевых нарушений в ходе местных выборов. Ключевым нарушением наблюдатели за процессом назвали несоблюдение противоэпидемиологических норм.

Об этом заявил гендиректор организации Алексей Кошель во время брифинга, сообщает РБК-Украина.

По его словам, зафиксированы 5 главных нарушений на местных выборах-2020 в Украине:

Незаконная агитация

Несоблюдение санитарных мероприятий

Недопуск наблюдателей на отдельные избирательные участки

Открытие избирательных участков с задержкой по времени

Нарушения, связанные с проведением опроса Зеленского

Кошель утверждает, что проведение инициированного президентом Владимиром Зеленским опросом проводится "непрофессионально" или же и вовсе "любительским способом". Итоговые результаты такого опроса, по мнению организации, не следует считать мнением украинцев.

Также в КИУ подчеркивают, что опрос Зеленского не пользуется популярностью у избирателей, а его проведение не регулируется избирательным законодательством.Читайте такжеРазумков рассказал, будет ли второй тур выборов

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