Названы пять главных нарушений на местных выборах в Украине

Эксперты КИУ подвергли критике проведение социологического опроса Зеленского.
Эксперты Комитета избирателей Украины назвали пять ключевых нарушений в ходе местных выборов. Ключевым нарушением наблюдатели за процессом назвали несоблюдение противоэпидемиологических норм.
Об этом заявил гендиректор организации Алексей Кошель во время брифинга, сообщает РБК-Украина.
По его словам, зафиксированы 5 главных нарушений на местных выборах-2020 в Украине:
- Незаконная агитация
- Несоблюдение санитарных мероприятий
- Недопуск наблюдателей на отдельные избирательные участки
- Открытие избирательных участков с задержкой по времени
- Нарушения, связанные с проведением опроса Зеленского
Кошель утверждает, что проведение инициированного президентом Владимиром Зеленским опросом проводится "непрофессионально" или же и вовсе "любительским способом". Итоговые результаты такого опроса, по мнению организации, не следует считать мнением украинцев.
Также в КИУ подчеркивают, что опрос Зеленского не пользуется популярностью у избирателей, а его проведение не регулируется избирательным законодательством.Читайте такжеРазумков рассказал, будет ли второй тур выборов
Местные выборы в Украине
- В воскресенье, 25 октября, на всех подконтрольных Киеву территориях Украины (кроме некоторых контролируемых районов Донбасса) проходят местные выборы.
- Украинцы избирают мэров городов, глав объединенных территориальных громад и депутатов всех уровней – сельских, поселковых, городских советов и их голов. Во избежание путаницы избирателям на участках раздают бюллетени разного цвета.
- Утром успел проголосовать президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой. Неподалеку от входа на избирательный участок активистка Femen устроила акцию, задрав юбку перед гарантом.
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