Разумков рассказал, будет ли второй тур выборов

Дмитрий Разумков / УНИАН

Второй тур местных выборов в Украине обязательно состоится. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, ранее Верховная Рада отозвала проект постановления, в соответсвии с которым предлагалось не проводить второй тур выборов мэров, передает Интерфакс-Украина.

"Безусловно, будет (второй тур выборов, - ред.) … Сегодня приостановить избирательный процесс, я не ЦИК, но я не вижу ни оснований, ни возможностей это сделать", – заявил Разумков.

Он добавил, что местные громады должны получить легитимную власть. Что касается отозванного проекта постановления, Разумков отметил, что каждый народный депутат может зарегистрировать любое постановление и о чем угодно, "но это не означает, что парламент его примет".

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Напомним: