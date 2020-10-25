Разумков рассказал, будет ли второй тур выборов

Рада отозвала проект постановления, в соответсвии с которым предлагалось не проводить второй тур выборов мэров, уточнил спикер парламента.
Второй тур местных выборов в Украине обязательно состоится. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
По его словам, ранее Верховная Рада отозвала проект постановления, в соответсвии с которым предлагалось не проводить второй тур выборов мэров, передает Интерфакс-Украина.
"Безусловно, будет (второй тур выборов, - ред.) … Сегодня приостановить избирательный процесс, я не ЦИК, но я не вижу ни оснований, ни возможностей это сделать", – заявил Разумков.
Он добавил, что местные громады должны получить легитимную власть. Что касается отозванного проекта постановления, Разумков отметил, что каждый народный депутат может зарегистрировать любое постановление и о чем угодно, "но это не означает, что парламент его примет".
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Напомним:
- Ранее на сайте Верховной Рады опубликовали текст постановления 4234 авторства депутата Слуги народа Татьяны Грищенко об отмене второго тура выборов мэров.
- В документе предлагалось отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей от 10 тысяч) и сельского, поселкового, городского головы в рамках борьбы с пандемией коронавируса Covid-19.
- Инициативу "слуги народа" раскритиковали в Комитете избирателей Украины. В организации заявили, что перенос второго тура выборов мэров нарушает Конституцию и возможен только в случае введения военного или чрезвычайного положения.
- Нардеп от партии Зеленского Александр Качура прокомментировал резонансную инициативу своей коллеги Татьяны Грищенко. По его словам, "это отдельная инициатива депутата, этот вопрос не обсуждали внутри фракции".