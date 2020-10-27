У ОПЗЖ может не быть своего большинства и мэра ни в одном крупном городе на Донбассе – аналитик

У ОПЗЖ может не быть своего большинства и мэра ни в одном крупном городе на Донбассе / УНИАН

Аналитический центр "Институт региональной политики" опубликовал данные параллельного подсчета голосов во всех 36 ОТГ Донецкой области, в которых проходили местные выборы.

Главный итог – Оппозиционная платформа "За жизнь" показывает низкий результат в базовом для себя регионе. Об этом сообщает в Facebook глава организации Энрике Менендес.

"Судя по всему, ОПЗЖ сформирует большинство лишь в четырёх городах и получит лишь треть мэров. В сельской местности ситуация ещё хуже. В общем лидеру есть о чём подумать. Похоже на то, что партия упёрлась в стеклянный потолок и может не получить коалицию и мэра ни в одном крупном городе", - отмечет Менендес.По данным аналитики, ОПЗЖ будет представлена во всех 19 горсоветах. В 14 из них они заняли первое место, но большинство смогут получили лишь в четырёх, при этом во всех остальных случаях ОПЗЖ придётся довольствоваться ролью оппозиции.Ведь даже там, где ОПЗЖ набирает больше голосов, они не смогут сформировать большинство. Их непримиримые соперники "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", а также Блок Вадима Бойченко, "Порядок", "За майбутне" определенно не будут сотрудничать с ОПЗЖ. Тем более, не сделают этого "Слуга Народа", "Европейская солидарность" и "Сила людей". При этом, он отмечает достойный результат партии власти – "Слуги Народа".

"Они будет иметь своих представителей практически во всех советах и во многих сельских районах одержала победу и получила большинство", - пишет Менендес.

По данным параллельного подсчета, в Мариуполе в первом туре побеждает Вадим Бойченко. В Краматорске во второй тур выходят действующий мэр-самовыдвиженец Панков и самовыдвиженец Гончаренко. В Бахмуте безоговорочно лидирует самодвиг Алексей Рева. В Лимане, Мирнограде и Доброполье – представители партии "Порядок" Александр Журавлев, Александр Брыкалов и Андрей Аксенов соответственно. В Покровске первое место берет кандидат "За майбутне" Руслан Требушкин.

Также шансы у ОПЗЖ остаются в Славянске, где во втором туре за кресло мэра будут бороться кандидат "Оппозиционного блока" Вадим Лях и кандидат ОПЗЖ Павел Придворов. Кандидаты ОПЗЖ гарантированно побеждают только в Константиновке и Дружковке.

Общий вывод – местные советы будут весьма разнообразными. В городских советах Донецкой области будут присутствовать представители 17 политических партий.

"В общем, почти в каждом городе внутренняя политика теперь будет намного интереснее. Почти везде больше не будет молчаливого одобрямс. По крайней мере – в первом приближении это выглядит так", – резюмирует Энрике Менендес.