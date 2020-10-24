В ЦИК поведали, когда ожидать итогов дня голосования

В Центризбиркоме отметили, что будут на связи с избирателями 25 октября на протяжении всего дня.
В день местных выборов 25 октября глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко первые новости о голосовании расскажет в 10:00. Итоги он подведет вечером.
"Завтра в прямом эфире глава ЦИК Олег Диденко поделится первыми новостями о ходе голосования. Когда? 10: 00... А также подведем итоги в 22:00", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК вечером в субботу, 24 октября.
В ЦИК также отметили, что будут на связи с избирателями весь день. То есть украинцы смогут писать на страницы Центризбиркома в Instagram и Facebook.
Опрос Владимира Зеленского
- Президент Украины Владимир Зеленский 13 октября анонсировал проведение опроса по социальным и политическим вопросам, который пройдет 25 октября – в день местных выборов.
- 16 октября стали известны все 5 вопросов, которые зададут украинцам 25 октября. Это сокращение количества депутатов Рады до 300 человек, легализация марихуаны, вопрос особой экономической зоны на Донбассе, реализация Будапештского меморандума и пожизненное заключение для коррупционеров.
- В ЦИК заявили, что комиссия не имеет никакого отношения к проведению опроса Зеленского и подчеркнули несоответствие инициативы избирательному законодательству.
- По данным КМИС, в опросе после местных выборов готовы принять участие 54,6% респондентов.
Автор: Екатерина Трохимчук