В ЦИК поведали, когда ожидать итогов дня голосования

В ЦИК сообщили, когда подведут итоги дня голосования / УНИАН

В день местных выборов 25 октября глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко первые новости о голосовании расскажет в 10:00. Итоги он подведет вечером.

"Завтра в прямом эфире глава ЦИК Олег Диденко поделится первыми новостями о ходе голосования. Когда? 10: 00... А также подведем итоги в 22:00", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК вечером в субботу, 24 октября.

В ЦИК также отметили, что будут на связи с избирателями весь день. То есть украинцы смогут писать на страницы Центризбиркома в Instagram и Facebook.

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