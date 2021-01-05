В ЦИК сделали заявление о возможных выборах на Донбассе

ЦИК просит определится с выборами на Донбассе / УНИАН

В Центральной избирательной комиссии попросили власти Луганской и Донецкой ОГА предоставить полную информацию о возможности проведения выборов в ОРДЛО.

Выборы хотят провести в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области, сообщили в пресс-службе ЦИК.

"В случае возможности организации подготовки и проведения в соответствии с избирательным кодексом Украины местных выборов на отдельных территориях указанных областей в последнее воскресенье марта 2021 Комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов 28 марта 2021 не позднее 17 января 2021 года", - сообщили в ЦИК.

В ЦИК также отметили, что Комиссия не наделена полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения безопасности во время проведения выборов.

"Поэтому с целью обеспечения реализации и защиты конституционных избирательных прав граждан Украины Комиссия приняла соответствующее обращение к Донецкой и Луганской ОГА - ОВГА (областных военно-гражданских администраций)", - добавили в ЦИК.

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