В ЦИК сделали заявление о возможных выборах на Донбассе

Комиссия не наделена полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения безопасности во время проведения выборов.
В Центральной избирательной комиссии попросили власти Луганской и Донецкой ОГА предоставить полную информацию о возможности проведения выборов в ОРДЛО.
Выборы хотят провести в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области, сообщили в пресс-службе ЦИК.
"В случае возможности организации подготовки и проведения в соответствии с избирательным кодексом Украины местных выборов на отдельных территориях указанных областей в последнее воскресенье марта 2021 Комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов 28 марта 2021 не позднее 17 января 2021 года", - сообщили в ЦИК.
В ЦИК также отметили, что Комиссия не наделена полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения безопасности во время проведения выборов.
"Поэтому с целью обеспечения реализации и защиты конституционных избирательных прав граждан Украины Комиссия приняла соответствующее обращение к Донецкой и Луганской ОГА - ОВГА (областных военно-гражданских администраций)", - добавили в ЦИК.
Война России и Украины на Донбассе
- Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Леонид Кравчук 3 ноября заявил, что Украина предлагает план по ОРДЛО. Согласно инициативе, из региона должны быть выведены все иностранные войска, после чего там можно провести выборы уже в марте 2021 года.
- В Кремле отвергли идею Киева. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что Минские соглашения предполагают сначала проведение выборов, и только после этого Украине вернут подконтрольный пророссийским боевикам "ЛДНР" украинско-российский участок границы на Донбассе.
- Постпред России в ООН Василий Небензя, ранее попытавшийся организовать неформальные международные переговоры при участии "ЛДНР" утверждает, что Москва и в дальнейшем планирует организовывать дискуссии с представителями боевиков. Если таких переговоров не будет, альтернативным вариантом станет война.