В Ивано-Франковске уволен весь состав областной избирательной комиссии

Сотрудники не выполняли надлежащим образом свои служебные обязанности.
В Ивано-Франковске Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава областной территориально-избирательной комиссии по причине нарушения норм Избирательного кодекса.
"Комиссией было установлено, что эта ТИК в установленный законодательством срок не осуществила меры по обеспечению изготовления информационных плакатов и информационных буклетов местных организаций политических партий - субъектов избирательного процесса по очередным выборам депутатов Ивано-Франковского областного совета, что в свою очередь нарушает их права и права избирателей. Вместе с тем Комиссия констатировала, что на момент рассмотрения этого вопроса указанная территориальная избирательная комиссия не обеспечила осуществление указанных мероприятий", - сказано в сообщении пресс-службы ЦИК.
Уточняется, что было зафиксировано грубое нарушение сотрудниками Избирательного кодекса, поэтому были досрочно прекращены полномочия всего ее состава.
Читайте такжеВ ЦИК объяснили, пустят ли на выборы простуженных украинцевЦИК обязала в краткие сроки сформировать новый состав комиссии, который обеспечит изготовление соответствующих информационных плакатов и буклетов.
По факту невыполнения служебных обязанностей было подано заявление в полицию. В ходе расследования правоохранители выяснят обстоятельства произошедшего и примут меры в соответствии с законодательством.
Опрос Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский 13 октября заявил, что в стране параллельно с местными выборами 25 октября пройдет консультативный опрос.
16 октября стали известны все пять вопросов властей украинскому народу. Они будут касаться создания экономической зоны на Донбассе, пожизненного наказания за коррупцию, сокращения количества депутатов Рады до 300 человек, легализации марихуаны в медицинских целях и вопроса гарантий безопасности Украины в рамках Будапештского меморандума.
В ЦИК заявили, что комиссия не имеет никакого отношения к данному опросу, который не соответствует избирательному законодательству.
Учитывая, что финансировать опрос Зеленского из бюджетных денег нельзя, в руководстве Рады рассказали, откуда власти возьмут финансовые средства на реализацию такой идеи.