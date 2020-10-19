В Ивано-Франковске уволен весь состав областной избирательной комиссии

ЦИК уволила полный состав Ивано-Франковской областной ТИК / УНИАН

В Ивано-Франковске Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава областной территориально-избирательной комиссии по причине нарушения норм Избирательного кодекса.

"Комиссией было установлено, что эта ТИК в установленный законодательством срок не осуществила меры по обеспечению изготовления информационных плакатов и информационных буклетов местных организаций политических партий - субъектов избирательного процесса по очередным выборам депутатов Ивано-Франковского областного совета, что в свою очередь нарушает их права и права избирателей. Вместе с тем Комиссия констатировала, что на момент рассмотрения этого вопроса указанная территориальная избирательная комиссия не обеспечила осуществление указанных мероприятий", - сказано в сообщении пресс-службы ЦИК.

Уточняется, что было зафиксировано грубое нарушение сотрудниками Избирательного кодекса, поэтому были досрочно прекращены полномочия всего ее состава.

Читайте такжеВ ЦИК объяснили, пустят ли на выборы простуженных украинцевЦИК обязала в краткие сроки сформировать новый состав комиссии, который обеспечит изготовление соответствующих информационных плакатов и буклетов.

По факту невыполнения служебных обязанностей было подано заявление в полицию. В ходе расследования правоохранители выяснят обстоятельства произошедшего и примут меры в соответствии с законодательством.

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