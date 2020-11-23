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Выборы мэров Ужгорода и Никополя: стали известны предварительные результаты

23 ноября 2020, 05:58

Явка избирателей в этих двух городах, по данным ЦИК, составила меньше 30%.

выборы
22 ноября, в Украине прошел второй тур местных выборов / Фото Reuters

В воскресенье, 22 ноября, в Украине состоялся второй тур выборов городских голов в ряде крупных областных центров.

Выборы в Никополе

По предварительным данным, во втором туре выборов мэра Никополя победил кандидат от партии За майбутнє Александр Саюк. Об этом свидетельствуют данные подсчета его штаба, опубликованные в Facebook.

Сообщается, что Саюк набрал 51% голосов избирателей. Его оппонент от Слуги народа Руслан Олейник получил 41%.

Официальных данных от территориального избиркома пока что нет, подсчет голосов продолжается. Экзит-полы в Никополе не проводились.

"Результат голосования 55% за меня и 41% за моего оппонента. Это все предварительно, дождемся официальных данных ТВК. Верю в то, что наши оппоненты оставят в покое мысль повлиять на результат голосования и последний этап выборов пройдет спокойно и в рамках закона", - написал Саюк в соцсети.

По данным Центризбиркома, явка избирателей в Никополе на момент закрытия избирательных участков по состоянию на 20:00 составила 24,20%.

Выборы в Ужгороде

Как свидетельствует параллельный подсчет голосов, на выборах мэра Ужгорода побеждает действующий глава города Богдан Андреев.

Об этом заявила глава Ужгородской территориальной избирательной комиссии Руслана Куберка, передает Сегодня.

После подсчета 91,30% голосов, Андреев набирает 51,4%, а его соперник – кандидат от Слуги народа Виктор Щадей – 46,19%.

По данным Центризбиркома, явка избирателей в Ужгороде на момент закрытия избирательных участков по состоянию на 20:00 составила 27,94%.

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Местные выборы 2020 в Украине

  • В воскресенье, 22 ноября, в Украине прошел второй тур местных выборов. Повторное голосование назначено в 11 городах. В частности, мэров выбирают жители Львова, Бердянска, Днепра, Дрогобыча, Полтавы, Николаева, Славянска, Никополя, Ровно, Ужгорода и Черкасс.
  • Как сообщили в ЦИК, на момент закрытия избирательных участков по состоянию на 20:00 воскресенья средняя явка во втором туре выборов городских голов составила 29,53%.
  • В воскресенье, 15 ноября, в Украине состоялось повторное голосование на местных выборах.
  • По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 36,98%. Социологическая группа Рейтинг выяснила, что большинству граждан, которые голосовали на выборах, более 50 лет.
  • Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов мэров в семи городах Украины, где жители сделали свой выбор 15 ноября.
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