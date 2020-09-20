Зеленский рассказал, кто должен управлять Киевом

Владимир Зеленский / Скриншот

Для того, чтобы работать на благо Киева, необязательно быть коренным киевлянином, заявил президент Владимир Зеленский.

Об этом он заявил во время выступления на конференции городской организации Слуги народа, где выдвинули кандидатов в депутаты Киевсовета и на должность Киевского городского головы на очередные местные выборы, трансляция которого велась в Facebook Офиса президента.

По мнению главы государства, для того, чтобы трудится на благо Киева необходимо быть порядочным, трудолюбивым, талантливым и "вкладывать в город свое сердце и свою душу".

Он напомнил, что известные украинцы, которые много сделали для страны и столицы не были киевлянами, в частности, Тарас Шевченко, Михаил Грушевский, Евгений Патон, Владислав Городецкий.

"С каждым годом для жителей Киева пунктуальность - это уже почти такая же роскошь, как и горячая вода в отдельных районах нашей столицы. И действительно, даже в воскресенье в Киеве несложно попасть в пробку или сделать крюк. Ибо один из мостов через Днепр уже несколько лет временно ремонтируется. И какой именно - это всегда для нас всех сюрприз", - заявил Зеленский.

Президент также напомнил, что в прошлом году "в одном из рейтингов городов по качеству жизни Киев, к сожалению, и пока, занял 173-е место ...", а в перечне украинских городов, которые признаны лучшими для жизни, столица даже не в первой десятке.

В то же время, подчеркнул Зеленский, Киев на первых позициях в рейтинге городов с наибольшим загрязнением воздуха и поднялся в рейтинге самых дорогих городов для жизни.

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Зеленский добавил, что эту ситуацию необходимо менять. "Киев - это лицо Украины, и нам очень больно смотреть, как это лицо искажают хаотичные застройки. Киев - это душа Украины, и мы не хотим видеть, как в эту душу плюют выбросы и смог. И самое главное: Киев - это сердце Украины, и оно должно биться на полную грудь", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее лидер парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия сделал неоднозначное заявление по поводу участия его политсилы в предстоящих местных выборах 2020.

По его словам, партии Слуга народа на местных выборах в Украине будет выгоднее проиграть, чтобы избиратели в преддверии следующих парламентских выборов не смогли их обвинить в неспособности решить проблемы на местах.