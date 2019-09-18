Андеркат – самая модная мужская стрижка 2019-2020, которая подходит всем – 33 фото

Мужчины сегодня хотят впечатлять. И готовы уделять много времени своей внешности. Впрочем, как и далекие 60-е, когда появилась стильная и безумно привлекательная стрижка андеркат.

Стрижка андеркат с тех пор периодически входила в моду, но в сезоне осень-зима 2019-2020 она получила такую популярность, что многие стрижки на "олимпе" рядом с ней померкли.

Стрижка андеркат делает мужчин стильными, мужественными и интересными.

К слову, иногда стрижку андеркат путают со стрижкой гитлерюгенд. Но это не одно и то же. Мужская стрижка андеркат – это более упрощенный вариант.

При этом обратите вниманию на одну очень важную особенность стрижки андеркат - по мере отрастания волос стрижка сохраняет свою очаровательность. "Лохматый" андеркат – это очень игриво и заманчиво.

Главред собрал свежие фото стрижки андеркат из Instagram.

Стрижка андеркат 2019-2020: особенности

Мужская стрижка андеркат - это короткие волосы длиной один-два сантиметра, на которые как бы накладываются, свисая, более длинные пряди с макушки. Плавного перехода между короткими и длинными волосами при этом нет. Все на грани контрастов. В этом фишка.

Стрижка андеркат осень-зима 2019-2020: кому идет

Отметим, стрижка андеркат – из числа универсальных.

Овал лица, структура волос – прямые или кудрявые – пустяки, которые андеркат превращает в выгодные преимущества. Стрижка андеркат круто смотрится на мужчинах с любым овалом лица.

Стрижка андеркат безупречно впишется и под деловой стиль одежды, и под неформальный стиль одежды. При этом мужчина всегда выглядит на высоте.

Стрижка андеркат: как укладывать

Универсальность стрижки андеркат еще и в том, что сущестрвует несколько вариантов ее укладки. При этом только вариант – укладка назад – не требует никаких средств для укладки. Для того, чтобы стрижка андеркат заиграла новыми "красками", советуем запастить муссом для волос, гелем и лаком.

Стрижку андеркат можно уложить ежиком – легкий беспорядок на голове, который подчеркнет индивидуальность.

Укладка на бок – самый распространенный вариант укладки андерката в сезоне осень-зима 2019-2020. В сочетании с аккуратной бородой адеркат, уложенный на бок молниеносно превратит любого мужчину в красавца с кино.

А если вы настолько смелые, и вас переполняет желание слегка шокировать широкую общественность своей внешность, сделайте укладку в стиле панк – ирокез получится шикарным.

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Напомним, ранее сообщалось, фейд – модная мужская стрижка "без правил" 2019, которая соединила в себе самые неожиданные вариации длинных и коротких волос. Стрижка фейд – это сочетание спорта и креатива.