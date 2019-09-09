Фейд – модная мужская стрижка "без правил" 2019: свежие 39 фото из Instagram

9 сентября 2019, 05:01

Стрижка фейд удобна тем, что она не признает никаких правил – можно сделать укладку как вперед, так и назад.

  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com
  • Фейд – модная мужская стрижка "без правил" instagram.com

Современный мужчина – модник, который готов уделять время прическе. Вариант – сделал стрижку и вспомнил через месяц – канул в лету.

В сезоне осень-зима 2019-2020 в моде стрижка фейд, которая соединила в себе самые неожиданные вариации длинных и коротких волос.

Ультрамодная стрижка фейд подходит почти каждому мужчине.

Кстати, стрижку фейд часто путают с полубоксом и грибом. Но это не одно и то же самое. Стрижка фейд – это сочетание спорта и креатива.

Главред собрал самые свежие фото стрижки фейд из Instagram.

Стрижка фейд осень 2019: варианты

В зависимости от длины волос, существует три условных варианта стрижки фейд. Условных потому, что "приправив" любой из них креативностью можно получить вполне оригинальный и неповторимый вариант.

Высокий фейд подразумевает начало выбривания выше висков, а затем мастер делает плавный переход.

Классический средний фейд подразумевает начало перехода с висков.  

Заниженный фейд тоже стартует от висков, но оставляет больше открытых участков кожи головы.

Стрижка фейд 2019-2020: укладка

Укладывать стрижку фейд проще простого. При сушке волос добавляете пену и слегка взъерошиваете волосы – получится очень стильно.

Стрижка фейд удобна тем, что она не признает никаких правил – можно сделать укладку как вперед, так и назад.

Стильная мужская стрижка фейд: кому подходит

Стрижка фейд подходит обладателям любого типа волос, в том числе и с кудрями. Длина при этом не имеет значения.

Стрижка фейд подходит мужчинам с любой формой лица.

Читайте такжеКанадка и британка – модные стрижки для мальчиков 2019-2020: свежие 30 фото из InstagramНапомним, ранее были названы самые модные мужские стрижки грядущей осени. По мнению стилистов, мужчинам следует обратить внимание на пять трендовых вариантов. Это канадка, британка, бокс, ёжик и андеркат.

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