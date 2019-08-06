Мужские стрижки осень 2019: топ-5 самых модных решений - фото

В мужской стрижке самое главное – найти свой формат. Ведь если женские стрижки славятся своей универсальностью, то мужскую следует подбирать под форму лица. Особенно, если стрижка на короткие волосы.

В то же время, мужская короткая стрижка должна соответствовать современным трендам. А тренды, как известно, быстротечны.

Главред узнал, какие стильные мужские стрижки на короткие волосы будут в моде осенью 2019 года. Это самые топовые стрижки для современных мужчин, которые следят за модой.

Британка – модная стрижка осень 2019

Ретро стрижка британка уверенно входит в тренды осени 2019. В 2019 году стрижка британка немного обновилась, но присущая ей элегантность осталась.

Британка - модная стрижка, которая характеризуется коротко стриженным затылком и длинными волосами в верхней части головы. Отметим, британка требует укладки, зато уделив этому процессу немного времени, выглядеть будете сногсшибательно.

Канадка – трендовая мужская стрижка осени 2019

Стрижка канадка / instagram.com

Канадка – одна из самых любимых мужских коротких стрижек в силу того, что не требует специальной ежедневной укладки. Кроме того, это одна из немногих мужских стрижек, которая подходит под любую форму лица.

Стрижка канадка характеризуется тем, что на лобной и макушечной части волосы длиннее и пышнее стрижены, чем на височной и затылочной. Переходы все очень плавные.

Детей такая стрижка делает более взрослыми, а мужчины с такой стрижкой молодеют на глазах.

Андеркат – топовая мужская стрижка 2019

Стрижка антеркат / instagram.com

Стрижка андеркат построена на констрасте. Она характеризуется резким переходом от коротких волос к длинным. Виски и затылок выбриваются очень коротко. Коротким частям противопоставляется длинная макушка.

Очень стильно выглядит стрижка андеркат с пробором. Суть ее состоит в том, что волосы зачесываются на одну из сторон. Пробор при этом четкий, чаще всего выбритый.

Отметим, стрижка андеркат с пробором – лучший вариант для любителей бороды. Также следует обратить внимание, что эта стрижка требует не только укладки, но и довольно частого посещения мастера.

Бокс – популярная мужская стрижка 2019

Стрижка бокс / instagram.com

Стрижка бокс – самый популярный вариант, который в моде из года в год. Для стрижки бокс характерна очень короткая длина, а для ее создания обычно используется машинка с несколькими насадками. Все. Никаких укладок и заморочек больше не потребуется.

Бокс и полубокс / instagram.com

Как вариант, можно еще сделать полубокс. Разница только в длине волос на теменной части. Переход между несколькими длинами волос должен быть плавным.

Ёжик – крутая короткая стрижка осени 2019

Стрижка Ежик / instagram.com

Стрижка ёжик – идеальный вариант для любого мужчины. Стрижку ёжик выбирают только уверенные в себе молодые люди, ведь она ооткрывает лицо со всех сторон. Укладывать стрижку ёжик не нужно.

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