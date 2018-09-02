"Украинский Брюс Уиллис": Потап удивил поклонников сменой имиджа

Потап постригся налысо / Instagram Потапа

Украинский продюсер, автор и исполнитель песен Алексей Потапенко (Потап) удивил поклонников сменой имиджа.

Фото артист опубликовал на своей странице в Instagram, на снимке артист запечатлен после стрижки. Снимок он сопроводил хештегом "болваночка". Также Потап избавился от бороды, которую красил в разные цвета: от красного до кислотно-желтого.

Поклонники стали сравнивать Потапа со знаменитым "крепким орешком" Брюсом Уиллисом.

"Так выглядишь помоложе", "Украинский Брюс Уиллис", "Крепкий орешек", "Вин Дизель нервно курит в сторонке", - отреагировали фанаты.

#болваночка Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 31 Авг 2018 в 11:40 PDT

З Первым Сентября/Вересня/September #september#вересень#сентябрь Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 1 Сен 2018 в 3:14 PDT

Ранее Потап похвастался снимком на фоне действующего вулкана.