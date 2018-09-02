"Украинский Брюс Уиллис": Потап удивил поклонников сменой имиджа

Артист решил распрощаться с волосами на лице и на голове.
Украинский продюсер, автор и исполнитель песен Алексей Потапенко (Потап) удивил поклонников сменой имиджа.
Фото артист опубликовал на своей странице в Instagram, на снимке артист запечатлен после стрижки. Снимок он сопроводил хештегом "болваночка". Также Потап избавился от бороды, которую красил в разные цвета: от красного до кислотно-желтого.
Поклонники стали сравнивать Потапа со знаменитым "крепким орешком" Брюсом Уиллисом.
"Так выглядишь помоложе", "Украинский Брюс Уиллис", "Крепкий орешек", "Вин Дизель нервно курит в сторонке", - отреагировали фанаты.
Ранее Потап похвастался снимком на фоне действующего вулкана.