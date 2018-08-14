"На Брюса похож". Потап похвастался снимком на фоне действующего вулкана

Алексей Потапенко позировал на фоне Везувия / instagram.com/realpotap

Украинский продюсер, автор и исполнитель песен Алексей Потапенко (Потап) выложил в Сеть фотографию из итальянского города Сорренто.

Фото артист опубликовал на своей странице в Instagram, за день оно собрало более 25 тысяч лайков.

На снимке артист запечатлен на фоне действующего вулкана — Везувия. Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Леха, ты реально тут на Брюса (американский киноактер Брюс Уиллис — Ред.) похож", — написал navernoeandrei. "Ты все еще крут, чувак!", — считает misha.pyanykh. "Какое клевое солнечное фото", — поделилась мнением katerynaaaavl.

Алексей Потапенко позировал на фоне Везувия / instagram.com/realpotap

Ранее украинская певица Настя Каменских, которая выступала с Алексем Потапенко в дуэте под названием "Потап и Настя", поделилась в соцсети снимками из Сорренто. Посмотреть фото можно здесь.