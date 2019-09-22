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Боб – самая удачная женская стрижка 2019-2020 для любого возраста - 33 фото

22 сентября 2019, 05:55

Рожденная во Франции, где мода – почти религия, стрижка боб быстро превращает женщину в головокружительную красотку. Главред собрал свежие фото из Instagram.

  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Боб - самая популярная стрижка 2019-2020 instagram.com

Перешагнуть через унылую будничность в яркое, наполненное комплиментами, вниманием и внутренним драйвом будущее поможет безумно популярная женская стрижка боб.

Стрижка боб в сезоне осень-зима 2019-2020 стала настоящей королевой среди женских стрижек. Рожденная во Франции, где мода – почти религия, стрижка боб в два счета превращает женщину в головокружительную, ошеломляющую красотку.

Стрижка боб сейчас настолько востребована, что многие голливудские звезды уже сделали ее своей фирменной фишкой.

А успех стрижки боб кроется в ее универсальности: сегодня вы можете быть строгими, завтра – романтичными, а после завтра простая укладка превратит вас в женщину-вамп или красотку с обложки модного журнала.

Главред собрал свежайшие варианты стрижки боб из Instagram – смотрите, выбирайте и с легкостью меняйтесь.

Стрижка боб осень-зима 2019-2020: главные особенности

Стрижка боб – это короткие пряди сзади и удлиненные спереди. А дальше – ваша собственная фантазия и умение мастера воплотить идею в реальность.

К слову, в зависимости от длины прядей, стрижка боб – это множество вариаций, которые имеют право на отдельную, скажем так, жизнь и историю: рваный боб, ассиметричный боб, пикси-боб, удлиненный боб, боб-каре…

Женская стрижка боб осень-зима 2019-2020: стильные варианты укладки

Если есть желание периодически меняться, запасливо позаботьтесь о нескольких важных инструментах для укладки волос.

Вам точно понадобятся:

  • фен, стайлер, бигуди и выпрямитель для придания волосам нужной формы
  • специальная круглая расческа с редкими зубьями

Чтобы образ закрепить, будет нужен пенка или мусс, и лак для волос.

Укладка класическая. Как правило, такой вариант укладки используют под классическую одежду, для повседневного образа и похода на работу.

Для этого на влажные волосы следует нанести средство для укладки. Далее - высушили волосы, выровняли их утюжком так, чтобы кончики были направлены внутрь – вот, собственно, и все. По желанию зафиксировали лаком.

При этом, если пробор косой – тогда ту часть, где меньше волос, аккуратно заправляете за ухо.

Укладка в стиле романтик. Если сердце требует красивых эмоций, душа – впечатлений, то эта укладка подойдет в самый раз. Тут в ход пойдут бигуди. Правда, придется потратить немного времени, но результат оправдает все усилия, даже не сомневайтесь.

Модная укладка назад. В сезоне осень-зима 2019-2020 модно укладывать боб назад. При этом выглядеть будете загадочно и завораживающе, как настоящая звезда. Равномерно нанесите на влажные чистые волосы пену. Тут понадобится круглая объемная щетка. Укладку следует начать с затылочной части головы, а затем потихоньку перейти на макушку и далее. Конечный вариант следует зафиксировать лаком.

Модная укладка волны. Самым идеальным вариантом укладки стрижки боб в сезоне осень-зима 2019-2020 будут волны. При этом волны легкие, немного хаотичные. Преимуществом такой укладки в осенне-зимний период является то, что даже если вы наденете шапку, то сняв ее – будете выглядеть неотразимо. Придется только немного вспушить волосы. И все. Тем более, что легкая лохматость все еще в моде.

Читайте такжеГарсон – чудная стрижка "под мальчика" 2019-2020, придающая объем – 44 фотоНапомним, ранее сообщалось, лесенка – самая роскошная стрижка на длинные волосы 2019-2020. Лесенка на длинные волосы стрижется по горизонтали. Каждая новая прядь на 2–3 мм длиннее или короче предыдущей, а кончики волос образовывали овал по периметру.

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