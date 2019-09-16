Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: 18 дней, когда нельзя посещать парикмахерскую

16 сентября 2019, 11:13

Восемнадцать дней октября не подходят для стрижек. В эти дни лучше отказаться от похода в салон красоты.

В октябре есть дни, когда нельзя стричься
В октябре есть дни, когда нельзя стричься / instagram

Наверное, вы не раз замечали, что после стрижки эмоционально чувствуете себя совершенно не так, как обычно. Иногда настроение просто фонтанирует позитивом и мир кажется таким, словно смотрите на него сквозь розовые очки.

А иногда кажется, что стрижку парикмахер  не слишком качественно сделал, слишком коротко, или криво, и вы раздражены и безумно недовольны.

Чтобы не превратить поход в салон красоты в стресс, а наоборот, получить массу удовольствия и результат, который подвигнет вас к новым открытиям и свершениям, старайтесь, прежде чем записаться к мастеру, посмотреть лунный календарь стрижек.

Главред предлагает ознакомиться с подробным лунным календарём стрижек на октябрь.

Если планируете стрижку в октябре, календарь стрижек поможет вам выбрать идеальный день для изменений внешности.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: когда пойти к парикмахеру

1 октября – 4 лунный день. Нельзя стричься. Лунный календарь для стрижек предостерегает от всяческих манипуляций с волосами в этот день, что чревато плохим самочувствием.

2 октября – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

3 октября – 6 лунный день. Благоприятные период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

4 октября – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

5 октября – 8 лунный день. Нельзя стричься. В этот день не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

6 октября – 9 лунный день. Нельзя стричься. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

7 октября – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

8 октября – 11 лунный день. Нельзя стричься. Откажитесь от идеи похода в парикмахерскую, день чреват плохим самочувствием.

9 октября – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

10 октября – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

11 октября – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

12 октября – 15 лунный день. Нельзя стричься. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

13 октября – 16 лунный день. Нельзя стричься. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

14 октября – 17 лунный день. Нельзя стричься. Не подходящий день для посещения мастера, стрижка вызовет разногласия в семье.

15 октября – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически не вам не навредит.

Читайте такжеФейд – модная мужская стрижка "без правил" 2019: свежие 39 фото из Instagram16 октября – 19 лунный день. Нельзя стричься. В этот день не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

17 октября – 20 лунный день. Нельзя стричься. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

18 октября – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

19 октября – 22 лунный день. Нельзя стричься. В этот день не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

20 октября – 23 лунный день. Нельзя стричься.  Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

21 октября – 24 лунный день. Нельзя стричься. В этот день не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

22 октября – 24 лунный день. Нельзя стричься. Откажитесь от идеи укорачивания волос, а вот заняться масками для оздоровления будет полезно.

23 октября – 25 лунный день. Нельзя стричься. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

24 октября – 26 лунный день. Нельзя стричься. Это не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

25 октября – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

26 октября – 28 лунный день. Нельзя стричься. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с волосами укоротить и свою удачу.

27 октября – 29 лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.

28 октября – 1, 2 лунный день. Нельзя стричься. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

29 октября – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

30 октября – 4 лунный день. Нельзя стричься. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

31 октября – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

Читайте такжеГарсон – чудная стрижка "под мальчика" 2019-2020, придающая объем – 44 фотоНапомним, ранее сообщалось, удлиненное каре – самая новомодная стрижка 2019-2020. Секрет удлиненного каре в более длинных передних прядях, которые являются настоящим модным трендом сезона. Главред собрал красивые фото из Instagram.

  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
  • Удлиненное каре - стильная стрижка 2019-2020 instagram.com
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