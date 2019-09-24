  1. Главная
  3. Мода и красота

Модный французский маникюр осень 2019, которому нет равных – 33 фото

24 сентября 2019, 04:25

Главред собрал самые свежайшие и креативные идеи дизайна популярного французского маникюра из Instagram.

  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram
  • Модный французский маникюр 2019-2020 Instagram

За свою довольно молодую историю – чуть более 35 лет – французский маникюр, который родился вовсе не во Франции, а в Соединенных Штатах, пережил немало трансформаций.

Что поделать, женщина все время хочет новых впечатлений и эмоций.

Правда, френч от постоянных экспериментов с цветом и формой только выиграл.

В сезоне осень 2019 модный французский маникюр оброс новыми "фишками".

Главред собрал самые свежайшие идеи дизайна популярного французского маникюра из Istagram.

Французский маникюр осень 2019: главные тренды

Модный французский маникюр осенью 2019 – это классический френч плюс белый ноготок на безымянном пальце. На белом ногте нейл-стилисты часто рисуют нежные цветы. Для усиления эффекта на средний ноготок добавляют несколько камушков. Сейчас этот вариант френча пользуется огромной популярностью.

В моде - французский маникюр в таком исполнении, когда еле видны переходы между светлой и темной частью ногтевой пластины. При этом основной лак - нежно-персиковый, бледно-розовый или светло-желтый.

Модный френч 2019 – это когда все ноготки одноцветные, а на безымянном - косая линия делит ноготок вдоль. Выглядит шикарно и очень оригинально.

Среди новинок во французском маникюре следует отметить вкрапление геометрии. Делается обычный френч, а на одном из ноготков, как правило, безымянном, рисуют несколько линий. Получается весьма эффектный френч.

Цветной френч 2019 – это кончик ногтя красный, черный, желтый и даже салатовый. В принципе, цвет выбирайте по настроению.

В сезоне осень 2019 в моде остается голливудский французский маникюр, когда белый лак наносится на ноготок в форме улыбки. Но очень часто конечный вариант совсем немножко украшен.

Читайте такжеМодный черно-красный маникюр – самый красивый маникюр осени 2019 – 30 фотоК слову, если вы в замешательстве и не знаете, какой французский маникюр выбрать, остановитесь на вариантах с рисунками. Стразы и камушки хотя и выглядят нежно, но все же больше подходят на свадьбу. В повседневной жизни французский маникюр 2019 всецело отображает веяние времени – минимализм и легкие намеки на рисунки.

Напомним, ранее сообщалось, в моде – нюдовый маникюр. Маникюр в стиле нюд отлично подходит женщинам любого возраста и статуса. И он красиво смотрится на ногтях любой формы и длины. Также важным преимуществом нюдового маникюра является то, что он не перегружает образ, а только дополняет его. Нюдовый маникюр на ногтях гармонично подходит под любой макияж.

маникюр тренды новости моды осень зима 2019 2020 французский маникюр
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:56
"Бриллиантовые слезы": в Армении девушка плачет кристаллами
04:25
Модный французский маникюр осень 2019, которому нет равных – 33 фото Фото Видео
04:01
"Курс доллара укрепится": экс-министр назвал возможную причину провала гривны
03:49
Врачи нашли скрытую угрозу от одной из самых любимых привычек
03:16
Лунный календарь лечения зубов на октябрь 2019: благоприятные дни Видео
02:38
Украина руководит: любитель "русского мира" Царев "разоткровенничался" из-за газа
01:54
"Дойди и изгони": в России художник нарисовал "икону" якутского шамана Видео
01:32
"Не идут в бюджет": министр экономики пояснил, кто получит деньги от продажи земли
01:12
Ученые указали на вред колбасного сыра для организма
01:07
Соль или соевый соус: диетолог рассказала, что полезнее
00:25
Гороскоп на сегодня: кого ждет сюрприз, тайный поклонник и любовные авантюристы
00:14
"Абсурдные обвинения": Аваков прокомментировал дело против Парубия
23 сентября, понедельник
23:47
Google запустила платные подписки: названа цена
23:22
Обошел Роналду: в ФИФА назвали имя лучшего футболиста года
22:56
В ПАСЕ отреагировали на отказ Киева участвовать в сессии Видео
22:31
Янукович готовится вернуться в Украину – адвокат Видео
22:16
Гороскоп на неделю: непримиримая вражда и новые возможности
21:58
В Польше жестоко избили студента за гражданство Украины
21:50
Трамп раскрыл, чего США ждут от Зеленского Видео
21:20
В Киеве атаковали спецназовцев, опубликованы фото с места ЧП Фото
21:19
Чехия приглашает украинцев для борьбы с жуком-короедом
21:00
Выбор матери: что было в 1 и 2 сериях сериала Видео
20:46
"Чуть ли не мешки с деньгами": Князев отреагировал на "задержание" экс-жены
20:41
Сенцов готов пожать руку Путину ради освобождения узников Видео
20:15
В ряде областей Украины "ударят" сильные заморозки: тревожный прогноз погоды
20:05
Пройти по меже: Зеленскому предстоит сложная игра с США мнение
20:04
Волкер пояснил Зеленскому, как разговаривать с Путиным
19:37
Виталий Кличко рассказал, как попросил $2 млн за драку в ресторане Видео
19:17
Чашка премьера: Гончарук удивил собственным видеоблогом Видео
18:49
"Позиция сельской невинной девушки": политолог пояснил место Украины в конфликте Трампа и Байдена
18:31
"Задержание экс-жены Князева": Дубинский назвал причину вывоза крупной суммы
18:02
"Вопреки прогнозам": Заворотнюк сегодня провели операцию
18:01
"Сплошь и рядом": доктор Комаровский назвал "мифический" диагноз
17:57
Из-за России Украина отказалась участвовать в сессии ПАСЕ Видео
17:56
Коломойский неожиданно сменил имидж и удивил сеть: свежие фото Фото
17:50
Зеленский назначил бывшего "ревизора" главой СБУ Одесской области
17:46
"Они принципиально разные": экс-советник Путина сравнил президентов Зеленского и Трампа
17:24
Выходные на Новый год 2020: Украина готовит своим гражданам сюрприз
17:22
Зеленский подписал закон о реформе ГПУ: что изменится
17:18
Зеленский подписал закон о штрафах за разрушение дорог: кто и сколько заплатить
16:47
"Плата за счет Украины": экс-советник Путина назвал ключ к успеху в общении с президентом
16:41
ОстановиЛося: Порошенко застукали на горячем возле Рады Видео
16:26
Сенцов сделал Шарию неожиданный подарок со своим автографом
16:04
В России уличили украинцев в "зраде" из-за электрокаров
15:54
"Неоперабельна": появилось заключение врачей по раку Заворотнюк
15:41
"Я шокирован": Влад Яма высказался об уходе Maruv с Танцев Видео
15:28
Хороший и пушистый, как ты: "доктор смерть" схлестнулась с Нефедовым
14:59
Жуткое ДТП под Житомиром: врач рассказал о судьбе пострадавших
14:51
Родные Заворотнюк не пускают к ней первого мужа Видео
14:39
Кабмин Порошенко подложил свинью новой главе Минобразования
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять