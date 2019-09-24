Модный французский маникюр осень 2019, которому нет равных – 33 фото

За свою довольно молодую историю – чуть более 35 лет – французский маникюр, который родился вовсе не во Франции, а в Соединенных Штатах, пережил немало трансформаций.

Что поделать, женщина все время хочет новых впечатлений и эмоций.

Правда, френч от постоянных экспериментов с цветом и формой только выиграл.

В сезоне осень 2019 модный французский маникюр оброс новыми "фишками".

Главред собрал самые свежайшие идеи дизайна популярного французского маникюра из Istagram.

Французский маникюр осень 2019: главные тренды

Модный французский маникюр осенью 2019 – это классический френч плюс белый ноготок на безымянном пальце. На белом ногте нейл-стилисты часто рисуют нежные цветы. Для усиления эффекта на средний ноготок добавляют несколько камушков. Сейчас этот вариант френча пользуется огромной популярностью.

В моде - французский маникюр в таком исполнении, когда еле видны переходы между светлой и темной частью ногтевой пластины. При этом основной лак - нежно-персиковый, бледно-розовый или светло-желтый.

Модный френч 2019 – это когда все ноготки одноцветные, а на безымянном - косая линия делит ноготок вдоль. Выглядит шикарно и очень оригинально.

Среди новинок во французском маникюре следует отметить вкрапление геометрии. Делается обычный френч, а на одном из ноготков, как правило, безымянном, рисуют несколько линий. Получается весьма эффектный френч.

Цветной френч 2019 – это кончик ногтя красный, черный, желтый и даже салатовый. В принципе, цвет выбирайте по настроению.

В сезоне осень 2019 в моде остается голливудский французский маникюр, когда белый лак наносится на ноготок в форме улыбки. Но очень часто конечный вариант совсем немножко украшен.

Читайте такжеМодный черно-красный маникюр – самый красивый маникюр осени 2019 – 30 фотоК слову, если вы в замешательстве и не знаете, какой французский маникюр выбрать, остановитесь на вариантах с рисунками. Стразы и камушки хотя и выглядят нежно, но все же больше подходят на свадьбу. В повседневной жизни французский маникюр 2019 всецело отображает веяние времени – минимализм и легкие намеки на рисунки.

Напомним, ранее сообщалось, в моде – нюдовый маникюр. Маникюр в стиле нюд отлично подходит женщинам любого возраста и статуса. И он красиво смотрится на ногтях любой формы и длины. Также важным преимуществом нюдового маникюра является то, что он не перегружает образ, а только дополняет его. Нюдовый маникюр на ногтях гармонично подходит под любой макияж.