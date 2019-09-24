Цезарь – самая стильная мужская стрижка 2019-2020, которая молодит - фото

Главной особенностью и преимуществом стрижки цезарь является то, что она не требует абсолютно никакой укладки. Главред собрал красивые фото из Instagram.
Сложно сказать, являются ли многочисленные фанаты модной стрижки цезарь одновременно поклонниками великого римского полководца, но все эти мужчины - точно уверенные в себе и мужественные, как и Цезарь.
Коротка мужская стрижка цезарь в 2019 году стала особенно популярной, а модные стилисты предрекли ей еще долгое нахождение на олимпе среди самых стильных мужских стрижек.
При этом, справедливости ради отметим, что в последний раз короткая стрижка цезарь была в моде в 90-х.
Главной особенностью и преимуществом стрижки цезарь является то, что она не требует абсолютно никакой укладки.
Главред собрал свежие фото трендовой мужской стрижки цезарь из Instagram.
Стрижка цезарь 2019-2020: особенности
Стрижка цезарь 2019 – это ровная и короткая челка. При этом порой челка настолько короткая, что кажется, что ее вообще нет. Все переходы очень плавные.
Модная мужская стрижка цезарь – это бритый затылок с четкой линией среза до мочек ушей.
Современные вариации стрижки цезарь – это градуированная челка вместо прямой.
А самая красивая стрижка цезарь – это аккуратные четкие контуры.
Кстати, эксперименты приветствуются. Современная стрижка цезарь позволяет компиляцию с другими стрижками, что успешно практикуют парикмахеры.
Модная стрижка цезарь 2019-2020: кому идет
Стрижка цезарь – универсальная, подходит и мальчикам, и парням, и взрослым мужчинам.
Но обладателям волнистых волос от стрижки цезарь лучше отказаться.
По мнению стилистов, стрижка цезарь удачно и безумно привлекательно смотрится на худощавых мужчинах с правильными чертами лица. Но это всего лишь мнение стилистов.
Самое важное в стрижке цезарь – та уверенность, которую в итоге излучает мужчина. Поэтому, если готовы на подвиги – дерзайте, и выбирайте мужскую стрижку цезарь. Воистину Цезарь велик.
И небольшой, но приятный бонус - стрижка цезарь отлично молодит.
Читайте такжеАндеркат – самая модная мужская стрижка 2019-2020, которая подходит всем – 33 фотоНапомним, ранее сообщалось, фейд – самая красивая мужская стрижка 2019-2020 для любого возраста. В зависимости от длины волос, существует три условных варианта стрижки фейд.
Высокий фейд подразумевает начало выбривания выше висков, а затем мастер делает плавный переход. Классический средний фейд подразумевает начало перехода с висков. Заниженный фейд тоже стартует от висков, но оставляет больше открытых участков кожи головы.