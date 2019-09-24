Цезарь – самая стильная мужская стрижка 2019-2020, которая молодит - фото

Сложно сказать, являются ли многочисленные фанаты модной стрижки цезарь одновременно поклонниками великого римского полководца, но все эти мужчины - точно уверенные в себе и мужественные, как и Цезарь.

Коротка мужская стрижка цезарь в 2019 году стала особенно популярной, а модные стилисты предрекли ей еще долгое нахождение на олимпе среди самых стильных мужских стрижек.

При этом, справедливости ради отметим, что в последний раз короткая стрижка цезарь была в моде в 90-х.

Главной особенностью и преимуществом стрижки цезарь является то, что она не требует абсолютно никакой укладки.

Главред собрал свежие фото трендовой мужской стрижки цезарь из Instagram.

Стрижка цезарь 2019-2020: особенности

Стрижка цезарь 2019 – это ровная и короткая челка. При этом порой челка настолько короткая, что кажется, что ее вообще нет. Все переходы очень плавные.

Модная мужская стрижка цезарь – это бритый затылок с четкой линией среза до мочек ушей.

Современные вариации стрижки цезарь – это градуированная челка вместо прямой.

А самая красивая стрижка цезарь – это аккуратные четкие контуры.

Кстати, эксперименты приветствуются. Современная стрижка цезарь позволяет компиляцию с другими стрижками, что успешно практикуют парикмахеры.

Модная стрижка цезарь 2019-2020: кому идет

Стрижка цезарь – универсальная, подходит и мальчикам, и парням, и взрослым мужчинам.

Но обладателям волнистых волос от стрижки цезарь лучше отказаться.

По мнению стилистов, стрижка цезарь удачно и безумно привлекательно смотрится на худощавых мужчинах с правильными чертами лица. Но это всего лишь мнение стилистов.

Самое важное в стрижке цезарь – та уверенность, которую в итоге излучает мужчина. Поэтому, если готовы на подвиги – дерзайте, и выбирайте мужскую стрижку цезарь. Воистину Цезарь велик.

И небольшой, но приятный бонус - стрижка цезарь отлично молодит.

Читайте такжеАндеркат – самая модная мужская стрижка 2019-2020, которая подходит всем – 33 фотоНапомним, ранее сообщалось, фейд – самая красивая мужская стрижка 2019-2020 для любого возраста. В зависимости от длины волос, существует три условных варианта стрижки фейд.

Высокий фейд подразумевает начало выбривания выше висков, а затем мастер делает плавный переход. Классический средний фейд подразумевает начало перехода с висков. Заниженный фейд тоже стартует от висков, но оставляет больше открытых участков кожи головы.