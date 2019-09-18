Фейд – самая красивая мужская стрижка 2019-2020 для любого возраста - 39 фото

Стрижка фейд удобна тем, что она не признает никаких правил – можно сделать укладку как вперед, так и назад.
Современный мужчина – модник, который готов уделять время прическе. Вариант – сделал стрижку и вспомнил через месяц – канул в лету.
В сезоне осень-зима 2019-2020 в моде стрижка фейд, которая соединила в себе самые неожиданные вариации длинных и коротких волос.
Ультрамодная стрижка фейд подходит каждому мужчине, возраст значения не имеет.
Кстати, стрижку фейд часто путают с полубоксом и грибом. Но это не одно и то же самое. Стрижка фейд – это сочетание спорта и креатива. Именно поэтому стрижка фейд - самая красивая мужская стрижка.
Главред собрал самые свежие фото стрижки фейд из Instagram.
Стрижка фейд осень 2019: варианты
В зависимости от длины волос, существует три условных варианта стрижки фейд. Условных потому, что "приправив" любой из них креативностью можно получить вполне оригинальный и неповторимый вариант.
Высокий фейд подразумевает начало выбривания выше висков, а затем мастер делает плавный переход.
Классический средний фейд подразумевает начало перехода с висков.
Заниженный фейд тоже стартует от висков, но оставляет больше открытых участков кожи головы.
Стрижка фейд 2019-2020: укладка
Укладывать стрижку фейд проще простого. При сушке волос добавляете пену и слегка взъерошиваете волосы – получится очень стильно.
Стрижка фейд удобна тем, что она не признает никаких правил – можно сделать укладку как вперед, так и назад.
Стильная мужская стрижка фейд: кому подходит
Стрижка фейд подходит обладателям любого типа волос, в том числе и с кудрями. Длина при этом не имеет значения.
Стрижка фейд подходит мужчинам с любой формой лица.
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