Паж – самая загадочная женская стрижка 2019-2020, которую любил Кристиан Диор - фото

Когда хочется закричать на весь мир о своей нетривиальности, чтобы он – мир – твое лицо запомнил, и сказать "нет" уже приевшимся мегапопулярным в 2019 году стрижкам боб и каре, выход есть.

Стрижка паж, которая некогда обрела мировую славу благодаря эпатажному кутюрье Кристиану Диору, который ее очень любил, эффектно вернулась в моду.

Стрижка паж – бесспорно, самая загадочная женская стрижка. Она таинственна и романтична, как старинный Париж, где она и появилась.

Женская стрижка паж на фоне остальных модных коротких стрижек в сезоне осень-зима 2019-2020 завораживает особенным стилистическим рисунком.

Короткая стрижка паж полюбилась современным женщинам благодаря едва уловимому оттенку ретро, который, словно густой утренний туман, обволакивает моду 2019-2020.

Главред собрал самые красивые современные варианты стрижки паж из популярного паблика Instagram.

Стрижка паж 2019-2020: особенности

Женская стрижка паж – капризная, поэтому "поддается" исключительно рукам настоящих профи.

Короткая стрижка паж – это лаконический контур и челка. При этом челка – густая и длинная.

Стрижка короткий паж 2019-2020 – это оформление волос удлиненным овальным контуром, в котором внешние пряди остаются длиннее внутренних.

Стрижка паж 2019-2020: кому идет

Стрижка паж на короткие волосы – не универсальна и не для всех. Паж открывает шею, подчеркивает все линии лица. Для одних это может стать преимуществом, другим же доставит ощущение дискомфорта. Поэтому, прежде чем "бунтовать" и удивлять, посоветуйтесь со стилистом.

Короткая стрижка паж любит миниатюрных женщин. Паж отлично "дружит" с правильным или чуть вытянутым овальным лицом и тонкими чертами.

Для всех остальных стилисты придумали паж на средние и даже паж на длинные волосы – в этих случаях акцент на густую прямую челку и округлый силуэт, который плавно переходит в основную длину волос. Остальное – игра с длиной волос, которая каждой конкретной даме подбирается индивидуально.

Кстати, запомните – чем длиннее паж, тем длиннее должна быть челка. Это правило.

Стрижка паж 2019-2020: как укладывать волосы

Стрижка паж не приемлет никаких волн и лохматости, поэтому современные тренды не для нее.

В стрижке паж самое главное – кропотливая работа мастера. Если паж выполнен превосходно, единственное, что потребуется – после мытья немножечко подкрутить волосы вовнутрь. Легкая манипуляция – и в зеркале – настоящая француженка.

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