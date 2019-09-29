Французский боб – стильная женская стрижка 2019, которая дарит свободу - 40 фото

Каждый раз, идя к парикмахеру с четким понимаем того, какую стрижку сделать, женщина в душе надеется на чудо и новую версию себя.

Модная стрижка французский боб – самое походящее решение для тех, кто готов идти на шаг впереди и любит быть в центре внимания и купаться в комплиментах.

Французский боб – это крутая стрижка, которая не только создаст впечатляющий и неповторимый образ, но и изменит образ мыслей.

Да-да, стильная стрижка французский боб сделает вас непринужденной и совершенно очаровательной, как француженки.

Французский боб, словно макияж в стиле нюд, всегда выглядит так, будто вы уложили волосы всего за одну минуту.

Главным преимуществом стрижки французский боб является то, что в зависимости от структуры волос, его можно адаптировать под любое лицо и конечный результат произведет настоящий фурор.

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Модный французский боб 2019: особенности стрижки

Запомните, французский боб всегда заканчивается на уровне подбородка. Именно поэтому стрижка узнаваема.

Французский боб – это когда концы волос либо прямые, либо слегка изгибаются, что выгодно выделает образ и делает его похожим на французский.

Стрижка боб в его французской вариации – это обязательное наличие челки. Челка - тоже необычная – ее филируют, местами она может слегка прикрывать брови.

Французский боб 2019: как укладывать волосы

Стрижка французский боб – самая легкая из всех вариаций стрижки боб в плане укладки. Для этого не нужны ни фен, ни утюжок.

Нужно всего лишь на влажные волосы нанести текстурирующий спрей и дождаться, пока шевелюра высохнет.

Когда волосы естественным путем высохнут, пальцами можно "уложить" волосы – так, как больше нравится, как сами чувствуете. Позвольте себе сделать у себя на голове то, что вам нравится – в этом - свобода, в этом вся стрижка французский боб.

При этом не бойтесь лохматости – она только добавит шарма, который так щедро излучают женщины Парижа, и необычайной легкости.

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