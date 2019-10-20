  1. Главная
  3. Мода и красота

Модный маникюр на Хэллоуин 2019: красивые идеи дизайна - 39 фото

20 октября 2019, 22:00

Главред собрал из Инстаграм свежайшие модные идеи дизайна ногтей в стиле Хэллоуин.

  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram
  • Модный маникюр Хэллоуин 2019 Instagram

Несмотря на то, что Хэллоуин – 31 октября, уже задолго до этого дня модницы радуют себя и окружающих красивым маникюром в стиле ужасов.

Таким образом многие нейл-стилисты советуют разнообразить грустный октябрь красочным маникюром в стиле Хэллоуин.

Маникюр Хэллоуин 2019 – это не только дань празднику, это целое направление в моде, которое осенью игнорировать можно, но не желательно – ведь каждый, кто посмотрит на смешные или страшные ноготки, улыбнётся, вспомнит детство и жить всем станет радостнее и светлее.

Главред собрал из Инстаграм свежайшие модные идеи дизайна ногтей в стиле Хэллоуин – то, что придумано и нарисовано буквально за последнюю неделю.

Стильный маникюр Хэллоуин 2019: главные тренды

Маникюр Хэллоуин 2019 – это, в первую очередь, цвета лака: белый – как привидения или кости скелетов, оранжевый -  как тыква, фиолетовый -  как вечерние сумерки, черный – цвет страха, красный -  кровь. Вот даже если вы сделаете классический маникюр в любом из этих цветов, и украсите один-два ноготка простой паутинкой – вы уже в тренде.

Модный маникюр Хэллоуин 2019 – это тени. Красиво тени города, птиц, скелетов получаются на оранжевой и фиолетовом.

Одним из трендов стало рисование привидений, тыковок, капелек крови и разных ужасных персонажей на половине ногтевой пластике – получается такой себе французский маникюр в стиле Хэллоуин.

Модно наносить на ногти разные надписи – это сейчас вообще писк сезона.

Лица страшных и не очень страшных, а наоборот, смешных зомби и страшилищ – одно из самых удачных решений.

А еще можно рисовать на ногтях подсвечники, гробики, кресты, капли кровы, глаза, залитые кровью, улыбки страшные и не очень – все, что придет в голову.

И главное правило маникюра Хэллоуин 2019 – отсутствие каких-либо правил. Проявите фантазию, нарисуйте череп, тыкву – обратит внимание каждый, а вы почувствуете причастность к одному из самых ярких и красочных праздников мира.

Читайте такжеМодный оливковый маникюр – красивые идеи дизайна для осени 2019 - фотоНапомним, ранее сообщалось, мраморный маникюр – модный осенний маникюр 2019 для сильных женщин. Мраморный маникюр – чаще всего компиляция классического маникюра и нескольких мраморных ноготков. Опять же, если все ногти мраморные – маникюр получается чересчур тяжелым.

Хэллоуин маникюр тренды новости моды
Сейчас вы просматриваете новость «Модный маникюр на Хэллоуин 2019: красивые идеи дизайна - 39 фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:00
Модный маникюр на Хэллоуин 2019: красивые идеи дизайна - 39 фото
21:32
Новые платежки под елку: украинцев предупредили о росте тарифов на газ Видео
21:23
Приглашен и Путин: Зеленский едет на интронизацию императора в Японию
20:55
Английский гранд нацелился на Малиновского: стали известны детали Видео
20:49
"Оккупанты": российским актерам устроили жесткий прием в Грузии
20:20
Рябошапка рассказал о связи дела Гладковского с Пашинским Видео
19:57
"Россиянам не нравится": Помпео не заметил давления Вашингтона на Киев
19:55
"На воре шапка горит": Коломойский и Арахамия обменялись "любезностями" Видео
19:30
Танці з зірками 2019: 9 выпуск 3 сезона смотреть онлайн Видео
19:13
"Что за хрень, накрыло полстраны": в Сети показали опасное загрязнение воздуха в Украине Фото Видео
19:06
На кинофестивале в Севастополе показывают фильмы о Донбассе и Крыме
18:29
В Черное море вошел корабль с катерами Island для Украины Фото
18:22
Кабмин назначил временно исполняющего обязанности главы НАПК Видео
18:00
Каскад – самая модная стрижка осени на средние и длинные волосы - фото Фото
17:55
"Неадекватный лысый": Кошевой оценил свои шансы занять место Кличко Видео
17:31
Кремль вызверился на Турцию за действия в Сирии
17:12
Чистки губернаторов: Кабмин согласовал назначение пяти глав ОГА Фото Видео
16:45
"В жопу с удовольствием": Панин отличился очередной похотливой выходкой Видео
16:25
Яремчук забил эффектный гол в Бельгии Видео
16:00
Ходячие мертвецы 10 сезон 3 серия: новый трейлер онлайн Видео
15:58
В Кабмине рассказали, почему Украине нужно узаконить двойное гражданство
15:56
В Чехии бус с украинскими заробитчанами слетел с трассы и перевернулся: 10 пострадавших Фото
15:50
Клетка – самый модный принт грядущей зимы 2020: стильные пальто в клетку, юбки и брюки - фото Фото
15:39
Гороскоп на завтра: кому светят переворот в личной жизни, потеря сил и склоки с шефом
15:34
Зеленский назначил военного советника на высокий пост в ОП
15:25
Избитый россиянином Гвоздик застрял в госпитале: тренер рассказал о тревожных симптомах
14:54
"Чмо, из наливайки хиляет, сэр херов": "бздливое животное" Луценко засекли в Лондоне - видео Видео
14:08
"Утащил с собой на дно 829 человек":"самый опасный" корабль России оказался "дырявым корытом"
13:35
В Украине резко подешевел картофель
13:11
"Слабак": глава Киевской ОГА подал в отставку
12:45
Не за пьянство и не за буянство: МакГрегора обвинили в изнасиловании
11:59
Жители Луганщины увязли в долгах за свет: в трех городах "вырубили" воду
11:54
Сменщик Матиоса рассказал, как осуществлялась "чистка" кадров в прокуратуре
11:40
Самые модные женские стрижки на короткие волосы 2019: пикси, гарсон и паж - фото Фото
11:28
"Что зимой, что летом": в Сети опубликовали обезлюдевшие пляжи в Крыму Фото
11:23
"В рашке все на от*бись делают, как тебе, Илон Маск?": в России дали по щщам Диснейленду - фото Видео
11:05
Патриоты с беспилотником провели дерзкую акцию в Луганске: опубликовано мощное видео Видео
10:45
Гром для ВСУ: военный эксперт рассказал о новом мощном оружии для Украины
10:25
Как Путин намерен избежать наказания за Донбасс и Сирию мнение
10:09
Эксперт рассказал об опасном для НАТО плане Путина по Черному морю
10:05
Микроавтобус с украинцами на бешеной скорости "впечатался" в дерево в Венгрии – 10 пострадавших
09:53
Позвонила, позвонила: Меркель поговорила по телефону с Путиным - детали беседы
09:52
Построить стену между "ватой" и "вышиватой" не получится мнение
09:43
Кулеба рассказал, когда Путин приедет в Украину
09:33
"Пухнет от счастья": растолстевший главарь "ДНР" Пушилин повеселил Сеть
09:07
Перевод часов на зимнее время 2019: как высыпаться и почему важно улучшить освещение
09:00
"Она сошла с ума": Трамп распек обвинявшую республиканцев в связях с РФ Клинтон
08:56
Ничего у Зеленского с такой командой не выйдет мнение
08:47
Гороскоп на День повара: кому ждать судьбоносную встречу, а кому - отстать от любимых
08:36
Штраф 850 гривен за отказ везти АТОшника: в Украине вступил в силу закон о льготниках
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять