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Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 для любого возраста – 40 фото

7 октября 2019, 05:32

Бокс и полубокс – стрижки, которые подчеркивают мужские качества, наполняют образ мужеством и силой. Главред собрал фото стрижек бокс и полубокс из Instagram.

  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram
  • Бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 Instagram

Порой возникает желание отойти в сторону от всеобщей модной суматохи, и просто побыть собой и не привлекать всеобщего внимания, от переизбытка которого иногда катастрофически устаешь.

Мужские стрижки бокс и полубокс как раз отлично помогают найти гармонию с миром и обрести спокойствие в душе, либо все проходящее, а классика вечна.

Бокс и полубокс – стрижки, которые подчеркивают мужские качества, наполняют образ мужеством и силой.

Огромную мужскую симпатию стрижки бокс и полубокс получили благодаря своей универсальности и неприхотливости.  

Бокс и полубокс – стрижки для тех мужчин, которые знают реальную цену времени и не готовы его терять у зеркала, а довольствуются легкой укладкой волос.

 Главред собрал красивые фото мужских коротких стрижек бокс и полубокс из Instagram.

Мужская короткая стрижка бокс 2019: особенности

Стрижка бокс - очень строгая и аккуратная, появилась в начале 20-го века и сразу стала "любимицей" спортсменов.

Мужская стрижка бокс – это когда окантовка выполняется выше высшей точки затылка, а сам затылок - максимально открытый.

Стрижка бокс – это волосы в передней части до 3-х сантиметров.

Современная вариация стрижки бокс позволяет разнообразные выбритые линии.

Мужская короткая стрижка полубокс 2019: особенности

Стрижка полубокс – это когда линия окантовки опускается ниже.  

Полубокс – это короткие виски и затылок, длина волос на макушке до шести-восьми сантиметров.

Мужская кротка стрижка полубокс – это очень плавный переход от длинных прядей с макушки к коротким на затылке.  

Мужские стрижки бокс и полубокс: кому идут

Стрижка бокс, как и полубокс – идеальное и правильное решение для парней и мужчин, которые хотят открыть лицо и сделать черты лица более выразительными. Мальчишек бокс и полубокс делают старшими, а мужчин – молодят, при том даже седина становится "невидимкой".

Стрижки бокс и полубокс отлично подходят "бородачам".

Стрижки бокс и полубокс: кому не подходят

Стилисты не рекомендуют стрижки бокс и полубокс обладателям треугольного и вытянутого лица, а также тем, у кого на голове есть шрамы.

Тем мужчинам, у которых слишком вьющиеся волосы – тоже лучше не выбирать бокс или полубокс.

Стрижки бокс и полубокс: уход и укладка

Быстро отрастающие виски – единственный минус стрижек бокс и полубокс. Из этого следует, что парикмахера придется посещать регулярно.

Для укладки можно, при желании, использовать пену или гель, но очень аккуратно и в меру, ибо вмиг мужественная стрижка превратится в нечто совершенно противоположное.

Читайте такжеЦезарь – самая стильная мужская стрижка 2019-2020, которая молодит - фотоНапомним, ранее сообщалось, канадка – самая популярная мужская стрижка 2019-2020, которая идет всем. Несложно по названию стрижки догадаться, что родом она из Канады. Это так называемая стрижка хоккеистов. А еще эту стрижку называют любимицей хипстеров.

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