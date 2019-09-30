Канадка – самая популярная мужская стрижка 2019-2020, которая идет всем - 35 фото

Современным мужчинам повезло – в сезоне осень-зима 2019-2020 в их распоряжении столько вариантов модных стрижек, что глаза разбегаются.

Одной из самых топовых мужских коротких стрижек стала канадка.

Несложно по названию стрижки догадаться, что родом она из Канады. Это так называемая стрижка хоккеистов. А еще эту стрижку называют любимицей хипстеров.

Суть стрижки канадки заключается в том, что довольно большой объем волос оставляется в области лба и темени, при этом затылок, макушка и виски стригутся намного короче.

При этом учтите, что переходы между короткими и длинными волосами плавные. Кроме того, очень часто стрижку канадка для мужчин стилисты немного видоизменяют, делая ее еще более интересной.

Главред собрал новые варианты мужской стрижки канадка из Instagram.

Стрижка канадка 2019: кому идет

Стрижка канадка уникальна, ведь уместна для мужчин любого возраста. Кроме того, она превосходно подходит малышам и подросткам.

Коротка мужская стрижка канадка подходит мужчинам с любой формой лица. Правда, стилисты не советуют стрижку канадка мужчинам с квадратной формой лица. Но настоящий стилист способен на чудеса.

Модная мужская стрижка канадка подходит под любой стиль. Благодаря укладке стрижка моет выглядеть более элегантно и наоборот, свободно и по-спортивному. Волосы можно зачесать на бок, и поднять вверх, немножко их взлохматив. Один вариант лучше другого, тут уже вы должны сами ощутить, какой для вас комфортнее.

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