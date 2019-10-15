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Кроп – модная мужская стрижка 2019-2020, которая нравится женщинам - фото

15 октября 2019, 05:55

Стилисты не советуют кроп тем, у кого удлиненное и слишком худое лицо.

  • Кроп - модная мужская стрижка 2019-2020 Instagram
  • Кроп - модная мужская стрижка 2019-2020 Instagram
  • Кроп - модная мужская стрижка 2019-2020 Instagram
  • Кроп - модная мужская стрижка 2019-2020 Instagram
  • Кроп - модная мужская стрижка 2019-2020 Instagram
  • Кроп - модная мужская стрижка 2019-2020 Instagram
  • Кроп - модная мужская стрижка 2019-2020 Instagram
  • Кроп - модная мужская стрижка 2019-2020 Instagram
  • Кроп - модная мужская стрижка 2019-2020 Instagram
  • Кроп - модная мужская стрижка 2019-2020 Instagram
  • Кроп - модная мужская стрижка 2019-2020 Instagram
  • Кроп - модная мужская стрижка 2019-2020 Instagram
  • Кроп - модная мужская стрижка 2019-2020 Instagram
  • Кроп - модная мужская стрижка 2019-2020 Instagram
  • Кроп - модная мужская стрижка 2019-2020 Instagram
  • Кроп - модная мужская стрижка 2019-2020 Instagram
  • Кроп - модная мужская стрижка 2019-2020 Instagram
  • Кроп - модная мужская стрижка 2019-2020 Instagram
  • Кроп - модная мужская стрижка 2019-2020 Instagram
  • Кроп - модная мужская стрижка 2019-2020 Instagram
  • Кроп - модная мужская стрижка 2019-2020 Instagram
  • Кроп - модная мужская стрижка 2019-2020 Instagram
  • Кроп - модная мужская стрижка 2019-2020 Instagram

Каждый парень и мужчина пытается найти свою стрижку, и уже потом они стараются придерживаться определенного стиля, который они считают самым удачным именно для себя.

Для тех, кто еще в поиске, советуем обратить внимание на короткую стрижку кроп, которая пришла в наши широты из Великобритании и означает "срез".

Мужская стрижка кроп периодически обрастала новшествами, но в сезоне осень-зима 2019-2020 кроп – это аккуратная, ровно срезанная челка, которая ложится вперед, и объемная макушка.

Модная стрижка кроп осень-зима 2019-2020: на что обратить внимание

Идеальный кроп - это выбритые виски и затылок, большая масса волос сверху и челка.

Короткая стрижка кроп на фоне остальных отличается густой челкой, без филировки, которая лежит по направлению ко лбу.

Чёлка в стрижке кроп может быть как короткой или средней длины, так и вовсе срезана до самой краевой линии.

Стрижка кроп: кому подойдет

Стрижка кроп идеально подходит обладателям квадратного лица.

Те парни и мужчины, у которых кругловатая и овальная форма лица – тоже могут смело выбирать стрижку кроп, она их украсит и сделает стильными.

В то же время стилисты не советуют кроп тем, у кого удлиненное и слишком худое лицо.

Добавим, что стрижка кроп не требует особой укладки, но, если вы немножко взлохматите челку и основную массу волос, при этом используете пенку для укладки и фен – кроп, а вместе с ним и вы, от этого только выиграете. При этом будьте уверенны, что на все про все у вас не уйдет много времени.

И еще: стрижка кроп - одна из немногих мужских стрижек, которая безумно нравится девушкам и женщинам.

Главред поискал фотографии стрижки кроп в модном паблике Инстаграм и сделал фотогалерею.

Читайте такжеКанадка – самая популярная мужская стрижка 2019-2020, которая идет всем - 35 фотоНапомним, ранее сообщалось, бокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 для любого возраста. Бокс и полубокс – стрижки для тех мужчин, которые знают реальную цену времени и не готовы его терять у зеркала, а довольствуются легкой укладкой волос.

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